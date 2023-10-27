Fransız süperstar Karim Benzema, Suudi Arabistan'da oynadığı futbolla büyük bir alkış alıyor.

NE OLDU? Benzema, N'Golo Kante'nin harika getirdiği topta 26. dakikada ağları buldu. Ardından Fransız golcü, Hassan Kadesh'e mükemmel bir asist yaparak takımının 2-1 öne geçmesine büyük bir katkı sundu.

Ancak Faiz Selemani 86. dakikada attığı golle mücadeleyi 2-2'ye getirdi ve maç berabere sonuçlandı.

Attığı ve attırdığı golle maça damga vuran Benzema, bu beraberliğin ardından maçın bitiminde büyük bir üzüntü yaşadı.

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BÜYÜK RESİM: Al-Ittihad, 11 maçın ardından ligde beşinci sırada yer alıyor ve lider Al-Hilal'in beş puan gerisinde bulunuyor. 2009'dan bu yana ilk lig şampiyonluğuna ulaşmayı arzuluyorlar.

SIRADA NE VAR? Salı günü Kral Şampiyonlar Kupası'nda Al Feiha ile karşılaşacaklar.