NE OLDU? Benzema, N'Golo Kante'nin harika getirdiği topta 26. dakikada ağları buldu. Ardından Fransız golcü, Hassan Kadesh'e mükemmel bir asist yaparak takımının 2-1 öne geçmesine büyük bir katkı sundu.
Ancak Faiz Selemani 86. dakikada attığı golle mücadeleyi 2-2'ye getirdi ve maç berabere sonuçlandı.
Attığı ve attırdığı golle maça damga vuran Benzema, bu beraberliğin ardından maçın bitiminde büyük bir üzüntü yaşadı.
BÜYÜK RESİM: Al-Ittihad, 11 maçın ardından ligde beşinci sırada yer alıyor ve lider Al-Hilal'in beş puan gerisinde bulunuyor. 2009'dan bu yana ilk lig şampiyonluğuna ulaşmayı arzuluyorlar.
SIRADA NE VAR? Salı günü Kral Şampiyonlar Kupası'nda Al Feiha ile karşılaşacaklar.