Hilal'in İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi, kulübün İngiliz Ollie Watkins ile anlaşmaya varmasının ardındaki nedenleri, Fransız Karim Benzema'nın "lider"in kadrosundan ayrılmasıyla eş zamanlı olarak açıkladı ve yeni transferin, eski Aston Villa forvetinin potansiyeline dair teknik bir inanç doğrultusunda gerçekleştiğini vurguladı.

Hilal, Benzema ile bağını karşılıklı anlaşmayla sona erdirmiş, ardından takımın hücum hattının yeniden şekillendirilmesi çerçevesinde Watkins ile üç yıllığına resmen anlaştığını açıklamıştı. Böylece İngiliz forvet, Inzaghi'nin yönetiminde ve Roshn Ligi'nin en güçlü rekabetlerinden birinde yeni bir aşamaya başlayacak.

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Inzaghi, üçüncü haftadan ertelenen Ahli maçı öncesindeki basın toplantısında şunları söyledi: "Benzema'ya verdiği emekler için teşekkür ediyoruz, kendisi büyük bir oyuncu ve onu çalıştırmaktan onur duydum. Watkins'e gelince, üstün özelliklere sahip ve geçen sezondan itibaren hem benim hem de sportif direktörlüğün tarafından takip edildi. Yeteneklerine ve oyun tarzına hayranım."

İtalyan teknik direktörün açıklamaları, Watkins'in tercih edilmesinin Benzema'nın ayrılığının ardından mecburen alınan bir karar olmadığını, aksine önceden planlanmış bir transfer olduğunu ortaya koyuyor. İngiliz forvet, tarzı ve potansiyeliyle Inzaghi'nin ve sportif direktörlüğün dikkatini çekmiş, bu da kulübün onu önümüzdeki dönemde en önemli hücum silahlarından biri olarak tercih etmesini sağlamıştı.

Aynı zamanda Inzaghi, Watkins ve Hassan Tembekti'nin Ahli karşısında oynama durumlarına da değinerek, iki oyuncunun takımla antrenman yaptığını ve nihai kararın son antrenmandaki hazır bulunuşluklarına göre belirleneceğini açıkladı: "İki oyuncu da takımla antrenman yaptı, bugünkü antrenmandaki hazır bulunuşluklarına göre oynayıp oynamayacaklarına karar vereceğiz."

Beklenen klasiko hakkında ise Inzaghi, Hilal'in maçın zorluğunun farkında olduğunu, özellikle Ahli'nin son yenilgisini telafi etme arayışıyla maça çıkacağını vurguladı, ancak takımına olan güvenini de belirtti: "Ahli maçının zor olduğunu biliyoruz, buna hazırız ve tüm gücümüzle sahaya çıkacağız."

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Sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçen sezon Ahli ile üç kez karşılaştım ve oyun tarzını, yaklaşımını biliyoruz. Maça bir yenilginin ardından çıkıyor, bu nedenle telafi etmeye çalışacak, ancak Hilal büyük bir takım ve elimizden gelen her şeyi ortaya koymaya çalışacağız."

Böylece Inzaghi, Watkins ile anlaşmanın nedenlerine dair spekülasyonlara son noktayı koyarak, kararın oyuncunun teknik özellikleriyle bağlantılı olduğunu, sadece ayrılan büyük bir ismin yerini doldurmak olmadığını vurguladı. Hilal'in hücumunda yeni bir dönem başlarken, taraftarlar İngiliz forvetin sahaya çıkmasını ve teknik direktörünün beğenisini gollere ve saha içi etkiye dönüştürme yeteneğini kanıtlamasını bekliyor.