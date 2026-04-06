Benzema için... Conceição'nun sözleşmesindeki "gizli madde", Ceda'yı ifşa ediyor

Medya mensubu Muhammed El-Bakiri, bu sezon boyunca sergilenen bariz başarısızlık nedeniyle Cidde İttihad kulübü yönetimine sert bir eleştiri yöneltti ve aynı zamanda Portekizli teknik direktör Sergio Conceição’yu da suçladı.

Al-Ittihad, geçtiğimiz Ekim ayında Fransız teknik direktör Laurent Blanc'ın yerine Conceição ile sözleşme imzalamıştı, ancak Conceição beklenen performansı gösteremedi ve lig ile Kral Kupası'nı kaybetti; ayrıca takımın en önemli Fransız yıldızı Karim Benzema da takımdan ayrıldı.

El-Bakiri, "Al-Arabiya FM" radyosuna yaptığı açıklamada, "Al-Ittihad büyük bir performans düşüşü yaşıyor ve net bir kimliği yok. Laurent Blanc'ın kovulması ve Sergio Conceição'nun atanması konusunda aceleci davranıldı" dedi.

Ve ekledi: "Al-Ittihad'ın oyunculara yakın bir teknik direktöre ihtiyaç duyduğu bir dönemde, çatışmacı kişiliği nedeniyle Conceição ile sözleşme imzalanması hataydı ve bu da soyunma odasında gerginliğe neden oldu."

Al-Bakiri, Portekizli teknik direktörün sözleşmesinde şok edici bir ayrıntıyı ortaya çıkardı ve şöyle dedi: "Conselho ile yapılan sözleşmenin şartları arasında, eski forvet Karim Benzema'nın liderliğindeki Fransız oyuncularla çatışmamak da vardı."

Ve şöyle devam etti: "Conselho'nun seçilmesi takımın mahvolmasına neden oldu ve bu açık bir yönetim hatasıydı, ancak geçen maçta bir taraftarla barışmak için tribüne doğru yöneldiğinde kulübün ve antrenörün durumunu görünce üzüldüm. Kulüpte neler oluyor bilmiyorum."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Al-Ittihad'ın soyunma odası zehirli bir ortama dönüştü ve teknik direktör ile oyuncular arasında hiçbir sevgi veya dostluk kalmadı. Sezon sonunda onun ayrılacağını tahmin ediyorum."



