Hilal forveti ve eski Real Madrid oyuncusu Karim Benzema, son günlerde birçok bölgeyi, özellikle Kabiliye bölgesi ve ülkenin doğusunu kasıp kavuran ve ölü, yaralı ile ormanlarda büyük kayıplar bırakan geniş çaplı yangınlar üzerine Cezayir halkına destek ve dayanışma mesajı gönderdi.

Benzema, sosyal medya hesaplarından şunları yazdı: "Tüm düşüncelerim Cezayir'i kasıp kavuran yangınların kurbanları, aileleri, yaralılar ve bu çetin sınavdan geçen herkesle birlikte." Fransız yıldız, felaketten etkilenenlere yönelik dayanışmasını dile getirdi.

Fransız forvet ayrıca itfaiye ve kurtarma ekiplerinin çabalarını da överek şunları söyledi: "İtfaiyecilere, kurtarma görevlilerine ve Cezayir'in yardımına koşan herkese cesaret diliyorum. Tüm desteğim ve dayanışmam Cezayir halkıyla birlikte."

Yangınlar özellikle Tizi Ouzou, Bejaia, Skikda ve Jijel vilayetlerini etkiledi; alevler yüzlerce hektar ormanı yutarken, bazı sakinler alevlerden kaçmak için sahillere sığınmak zorunda kaldı. Bununla eş zamanlı olarak ülkenin dört bir yanında geniş çaplı bir dayanışma dalgası ortaya çıktı.

Cezayir İçişleri Bakanlığı, yangınlar sonucu 12 kişinin hayatını kaybettiğini resmen açıklarken, yerel raporlar can kaybının artabileceğini belirtti.

Yetkililer, alevlerin hızla yayılmasını sıcaklıkların yükselmesine ve kuvvetli rüzgârların esmesine bağladı; bu durum söndürme çalışmalarını zorlaştırdı ve yangın söndürme uçaklarının müdahalesini engelledi.