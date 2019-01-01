Benoit Poulain Kayserispor'da
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kayserispor.org.tr
10 Temmuz 2019'da resmi web sitesinden açıklama yapan Kayserispor, 31 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu Benoit Poulain'in transferini duyurdu.
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Sarı-kırmızılı ekibin yaptığı açıklama şu şekilde:
"İstikbal Mobilya Kayserispor’umuz geçtiğimiz sezonu Clup Brugge takımında tamamlayan Benoit Poulain ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ederiz."
2016'da KV Kortrijk'ten Club Brugge'e transfer olan Poulain, orada çıktığı 87 maçta 2 gollük katkı sağladı.