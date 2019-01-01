Kayserispor

Benoit Poulain Kayserispor'da

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kayserispor.org.tr
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, son olarak Club Brugge forması giyen Benoit Poulain'i kadrosuna kattı.

10 Temmuz 2019'da resmi web sitesinden açıklama yapan Kayserispor, 31 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu Benoit Poulain'in transferini duyurdu.

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Sarı-kırmızılı ekibin yaptığı açıklama şu şekilde:

"İstikbal Mobilya Kayserispor’umuz geçtiğimiz sezonu Clup Brugge takımında tamamlayan Benoit Poulain ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

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Sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ederiz."

2016'da KV Kortrijk'ten Club Brugge'e transfer olan Poulain, orada çıktığı 87 maçta 2 gollük katkı sağladı.

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