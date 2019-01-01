Benoit Poulain Kayserispor'da

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, son olarak Club Brugge forması giyen Benoit Poulain'i kadrosuna kattı.

10 Temmuz 2019'da resmi web sitesinden açıklama yapan , 31 yaşındaki Fransız savunma oyuncusu Benoit Poulain'in transferini duyurdu.

Sarı-kırmızılı ekibin yaptığı açıklama şu şekilde:

"İstikbal Mobilya Kayserispor’umuz geçtiğimiz sezonu Clup Brugge takımında tamamlayan Benoit Poulain ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ederiz."

2016'da KV Kortrijk'ten 'e transfer olan Poulain, orada çıktığı 87 maçta 2 gollük katkı sağladı.