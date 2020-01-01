Benjamin Tetteh resmen Yeni Malatyaspor'da

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor, Sparta Prag'dan forvet oyuncusu Benjamin Tetteh'i satın alma opsiyonuyla kiraladı.

bir süredir uğraş verdiği Benjamin Tetteh transferini resmiyete döktü.

Anadolu ekibinden yapılan açıklamada "Kulübümüz, Sparta Praha Kulübü'nden başarılı forvet oyuncusu Benjamin Tetteh ile sözleşme imzalamıştır. Büyük camiamıza hayırlı olsun" ifadeleri kullanıldı.

Geçtiğimiz sezon Çekya ekibinde 38 resmi maçta görev yapan Ganalı futbolcu, rakip ağları 9 kez havalandırdı.

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23 yaşındaki futbolcunun iki sezon formasını giydiği bu kulüpte toplamda ise 75 maçta 20 golü bulunuyor.