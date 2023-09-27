Benjamin Sesko, Manchester United'a transfer olmak yerine neden RB Leipzig'e imza atmaya karar verdiğini açıkladı.

Sesko, Manchester United'ı seçmedi

Onun yerine RB Leipzig'e imza attı

Leipzig'in sistemine daha alışkın olduğunu söylüyor

NE OLDU? Bu yaz Benjamin Sesko için girilen transfer yarışında Manchester United favori olarak görülüyordu. Ancak Sesko, RB Salzburg'dan RB Leipzig'e gitmeyi tercih etti.

NE SÖYLENDİ? Transfermarkt'a konuşan Sesko şunları söyledi: "Leipzig'e transfer olmamın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Benim için benzer tarzda ve sistemde futbol oynanan bir takıma gitmek önemliydi. Geldiğimde ne yapmam gerektiğini zaten biliyordum ve yeniden öğrenmek zorunda kalmadım."

BÜYÜK RESİM: Benjamin Sesko, RB Leipzig ile çıktığı altı maçta üç gol atarak etkileyici bir başlangıç yaptı.

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SIRADA NE VAR? RB Leipzig, 27 Eylül akşamı Almanya Kupası'nda Wehen Wiesbaden ile karşı karşıya gelecek.