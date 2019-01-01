Benjamin Pavard: Ben en iyilerden biriyim

Stuttgart'ın 23 yaşındaki stoperi Benjamin Pavard, Bayern Münih'in kendisini transfer etmesinin sebebini açıkladı.

'in ocak ayında 35 milyon euro'ya renklerine bağladığı ve sezon sonunda takıma katılacak olan Benjamin Pavard, transferinin sebebinin yalnızca 2018 Dünya Kupası'ndaki performansı olmadığını dile getirdi.

2016'dan beri forması giyen Pavard, sezon sonunda Niko Kovac yönetimindeki Bayern Münih'e gidecek. 2018 Dünya Kupası'nda ile kupayı kazanan Pavard, son 16 turunda 'e karşı harika bir gol atmış ve adından söz ettirmişti. Pavard, "Sırf attığım o gol yüzünden Bayern'e gitmiyorum. 'nın en iyi defans oyuncularından biri olduğum için gidiyorum. Savunma anlamında çok güçlüyum." açıklamasını yaptı.

Kendine çok güvendiğini dile getiren Pavard, şunları ekledi: "Kendime güvenim tam ve kupalar kazanmak istiyorum. Dünya Kupası'ndan sonra daha fazlasını kazanmaya hazırım. Benim için Bayern'den başka seçenek yoktu. Başka bir kulübe gidebileceğimi düşünemezdim. Bayern'e hayır diyemezsiniz. Onlar 'nın en iyisi ve sürekli bir sürü kupa kazanıyorlar."

Bu sezon Stuttgart ile zor bir süreçten geçen Pavard, özeleştiri yaptı. "Burada kalmanın kolay olmayacağını biliyordum. Çok zor bir sezon geçirdik. Birçok insan beni eleştirdi ancak çok azı benim maçımı izledi. Birkaç hata yaptım ve bu hatalarımı kabul edecek sorumluluğa sahibim."