Benjamin Mendy'de koronavirüs şüphesi

Manchester City'nin 25 yaşındaki futbolcusu Benjamin Mendy koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı.

Premier Lig'de son iki sezonun şampiyonu 'de bir futbolcu koronavirüs şüphesi ile karantinaya alındı. BBC ve The Guardian gibi kaynaklarda yer alan bilgi, bu oyuncunun Benjamin Mendy olduğu yönünde.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre A Takım oyuncularından birinin akrabası koronavirüs belirtileri gösterdiği için hastaneye kaldırıldı.

Bu futbolcunun ismine yer verilmezken ona da koronavirüs testi yapıldığı belirtildi. Sonuçlar çıkana kadar oyuncunun önlem olarak karantina altında olacağı bildirildi.