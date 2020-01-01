Benjamin Mendy'de koronavirüs şüphesi
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Premier Lig'de son iki sezonun şampiyonu Manchester City'de bir futbolcu koronavirüs şüphesi ile karantinaya alındı. BBC ve The Guardian gibi kaynaklarda yer alan bilgi, bu oyuncunun Benjamin Mendy olduğu yönünde.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre A Takım oyuncularından birinin akrabası koronavirüs belirtileri gösterdiği için hastaneye kaldırıldı.
Bu futbolcunun ismine yer verilmezken ona da koronavirüs testi yapıldığı belirtildi. Sonuçlar çıkana kadar oyuncunun önlem olarak karantina altında olacağı bildirildi.