Barcelona, orta saha oyuncusu Fermin Lopez'in geçen pazar günü 3-2 kaybettikleri Villarreal maçında gördüğü kırmızı kart için yarın, salı günü Yarışma Komitesi'ne itirazını sunacak.

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23 yaşındaki Fermin Lopez, yedek kulübesinde otururken maçın 74. dakikasında kırmızı kart gördü. Yaşanan olay, İspanyol futbol camiasında büyük tartışmalara yol açtı.

Kanarya Adalı hakem Alejandro Jose Hernandez'in kaleme aldığı resmi rapora göre , 74. dakikada Lopez Marin, Fermin şu gerekçeyle oyundan ihraç edildi: Yedek kulübesinden kalkıp dördüncü hakeme doğru yönelmesi, ona fazlasıyla yaklaşması, yüksek sesle itiraz etmesi ve “Benimle uğraşma!” sözlerini tekrarlaması.

Hakem raporunda ayrıca oyuncunun kırmızı kart gösterilmeden önce sahadan ayrılarak soyunma odasına gittiğini belirtti. Bu durum, ihraç kararı oyuncu sahayı terk ettikten sonra geldiği için olayı daha da karmaşık hale getirdi.

Hakem raporu, Fermin'in ikinci yarıda verilen bir hakem kararına öfkeyle itiraz ettiği ve hakem kırmızı kartı doğrudan gösteremeden sahadan ayrıldığı ihraç olayının ayrıntılarını ortaya koydu.

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Barcelona içinden bir kaynağa dayanarak haber yapan Mundo Deportivo'ya göre Katalan kulübü, orta saha oyuncusunun yardımcı hakeme herhangi bir hakarette bulunmadığını ve davranışının, Barcelona'nın Villarreal karşısında iki farklı geriye düştüğü maçtaki gergin ortamın bir sonucu olduğunu vurguluyor.

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Aynı kaynak, Barcelona'nın hukuk departmanının yaşananların resmi bir itiraz değil, münferit bir kötü davranış olduğunu savunacağını ekledi. Kulüp, olayın farklı bir disiplin maddesi kapsamında değerlendirilmesini umuyor. Bu da Fermin'in cezasının yalnızca bir maça indirilmesini sağlayabilir.

Barcelona, savunmasını yarın, salı günü Yarışma Komitesi'ne sunacak ve oyuncusunun cezasının en fazla bir maça indirilmesini umuyor. Özellikle takımın La Liga'da kritik maçlara çıkacak olması bu talebi daha da önemli kılıyor.

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Öte yandan, AS gazetesi ve Cadena SER radyosunun hakem uzmanı Iturralde Gonzalez , Fermin'in yedek kulübesinden yaptığı itiraz nedeniyle iki maç ceza alacağını açıkladı. Bu, oyuncunun Riazor'daki Deportivo La Coruna maçını ve Camp Nou'daki Atletico Madrid maçını kaçıracağı anlamına geliyor.

Yarışma Komitesi'ne yakın bir kaynak ise komitenin nihai kararını vermeden önce hakem raporunu ve Barcelona'nın savunmasını dikkatle inceleyeceğini, Katalan kulübünün de vurguladığı gibi olayın koşullarını, itirazın niteliğini ve doğrudan bir hakaretin bulunmadığını göz önünde bulunduracağını söyledi.

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Hans Flick yönetimindeki Barcelona teknik ekibi, özellikle takımın son dönemde yaşadığı sakatlıklar ve eksikler ile lig zirvesi yarışında tüm oyunculara ihtiyaç duyması nedeniyle Fermin'e bir an önce yeniden kavuşmayı umuyor.

Yarışma Komitesi'nin kararının önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. İspanya'da futbol gündeminin bir numaralı konusu haline gelen bu davada Fermin'in, Barcelona'nın umduğu gibi bir maç mı yoksa hakem uzmanlarının öngördüğü gibi iki maç mı ceza alacağı netlik kazanacak.