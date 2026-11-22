Hakem Alejandro José Hernández Hernández'in raporu, Barcelona oyuncusu Fermín López'in Villarreal maçında ikinci yarıda verilen bir hakem kararına öfkeyle itiraz etmesinin ardından gelen ihraç olayının ayrıntılarını ortaya koydu. Genç oyuncu, hakem kendisine kırmızı kart gösteremeden sahayı terk etti.

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İspanyol "Sport" gazetesinin aktardığına göre Hernández Hernández, raporunda Fermín'e 74. dakikada kırmızı kart gösterdiğini açıkladı. Gerekçe, oyuncunun yedek kulübesinden kalkıp dördüncü hakemin yanına giderek yüksek sesle "Benimle uğraşma!" diye bağırması ve ona itiraz etmesiydi.

Hakem raporunda ayrıca şu ifadelere yer verdi: "Oyuncunun, kendisine kırmızı kart gösteremeden sahayı terk edip soyunma odasına yöneldiğini de gördüm." Bu durum, olay sırasında oyuncuya neden kırmızı kart gösterilmediğini açıklıyor.

Genç oyuncu, Disiplin Kurulu'nun olayın niteliğine ilişkin değerlendirmesine bağlı olarak bir ya da iki maç ceza alma riskiyle karşı karşıya. Bu da onu Deportivo karşılaşmasından ve Barcelona'nın sahasında oynanacak Atletico Madrid ile ertelenmiş maçtan mahrum bırakabilir.

Öte yandan Katalan kulübü, hak edilmemiş bir ceza olarak gördüğü ihraç kararına itiraz etmeye hazırlanıyor. Kulübe göre Fermín'in tepkisi, karşılaşmalara eşlik eden gerginlik ve heyecan ortamında maçlarda olağan şekilde yaşananların ötesine geçmedi.

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Flick, maçın ardından olayla ilgili konuşarak Fermín ile dördüncü hakem arasında tam olarak ne yaşandığını bilmediğini, çünkü orta saha oyuncusunun ne söylediğini duymadığını belirtti. Alman teknik adam, hakemin dikkatini Barcelona yedek kulübesine yönelttiğini, kırmızı kartla ilgili açıklama istemek için yanına gittiğinde ise kendisine de sarı kart gösterilmesiyle şaşkına döndüğünü ifade etti. Bu durum, maçta verilen hakem kararlarına yönelik öfkesini daha da artırdı.

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Alman teknik adam, hakem Hernández Hernández'e duyduğu rahatsızlığı gizlemedi ve yaşananların onunla ilk kez başına gelmediğini ima ederek "Bu hakemle hep aynı şey oluyor" dedi. Bu sözler, hakemin kararlarına yönelik itirazlarının birikmiş olduğuna işaret ediyordu.

Flick'in eleştirileri karşılaşmadaki diğer bazı pozisyonları da kapsadı. Lamine Yamal'a yönelik bariz faullerin hakem tarafından verilmediğini düşünen Flick, aynı zamanda oyuncularından kararları kabullenmelerini ve saha içinde daha iyi bir performans ortaya koymaya odaklanmalarını istedi.

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Fermín'in ihracının yarattığı tartışmalara rağmen Flick, oyuncularının gösterdiği tepkiyi ve zorlu başlangıcın üstesinden gelme becerilerini övmeyi ihmal etmedi. Barcelona, ilk yedi dakikada iki golle geriye düşmüş, ardından dengesini yeniden bularak skoru lehine çevirmişti. Flick, takımın ikinci yarıda organizasyon ve hücum hareketlerindeki gelişmeyle çok daha iyi bir seviye sergilediğini, bunun da maçın gidişatının yarattığı baskıya rağmen oyuna geri dönmelerine ve galibiyete ulaşmalarına yardımcı olduğunu belirtti.