"Benim tahminim şu: Fas, Hollanda milli takımını yenecek."

Younes Taha, Fas’ın Dünya Kupası’ndaki ilk iki maçından oldukça etkilendi. FC Twente’nin forveti, 16’da iki ülke arasında bir karşılaşma olması durumunda Hollanda milli takımını yeneceklerini öngörüyor.

Taha, ESPN'e verdiği röportajda hem Brezilya hem de İskoçya karşısında muhteşem goller atan Ismael Saibari'ye hayranlığını dile getirdi. “Gerçekten çok iyi oynuyorlar. Saibari de öyle. Bence biraz daha beklemiş olsaydı, 50 milyonun çok daha üzerinde bir değere ulaşırdı.”

Twente’nin forveti, bu sözleriyle PSV’nin oyun kurucusunun Bayern Münih’e yapılacak transferine atıfta bulunuyor. Alman şampiyonu, Faslı milli oyuncu için 50 milyon euro ödemeyi planlıyor; bu transfer, Eindhoven ekibinin tek seferde gerçekleştirdiği en pahalı satış transferi olacak.

Hollanda milli takımı grubunu birinci bitirirse, şu anda Fas olan C Grubu’nun ikincisiyle karşılaşacak. Taha, bu durumda Atlas Aslanları’nın Dünya Kupası son 16 turuna kalma konusunda favori olduğunu düşünüyor.

“Zorlu bir maç olacağını düşünüyorum, ancak Fas galip gelecek. Tahminim bu. Fas kazanacak,” diyen Taha, 2022 yarı finalisti Fas’ın bu turnuvada uzun süre kalacağı konusunda umutlu.

Hollanda gerçekten de F Grubu’nu kazanıp Fas ile karşılaşırsa, maç 30 Haziran Salı günü saat 03:00’te oynanacak. İkinci sırada bitirirse maç 29 Haziran’da saat 19:00’da başlayacak. Üçüncü sırada bitirirse tarih açısından çeşitli senaryolar söz konusu olabilir.

İkinci sırada yer alması durumunda, şu anda Brezilya’nın liderlik ettiği grubun galibi ile karşılaşacak. Üçüncü sırada yer alması durumunda ise, en iyi sekiz üçüncü takımın da bir üst tura yükseldiği göz önünde bulundurulduğunda, Oranje diğer gruplardaki sonuçlara bağlı kalacak.