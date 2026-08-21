Real Madrid'in eski yıldızı Alman Toni Kroos, 2026 Ballon d'Or ödülünü kazanacağını düşündüğü ismi açıklarken, Paris Saint-Germain forması giyen Gürcü oyuncu Khvicha Kvaratskhelia'yı bu prestijli ödüle uzanacak adaylar listesinin başına yerleştirdi.

"Foot Mercato"nun aktardığına göre Kroos, "Instagram" hesabından yaptığı açıklamada, tercihinin pek çok kişi için en bariz seçim olmayabileceğini belirtti ancak Kvaratskhelia'nın tüm rakiplerinden üstün olduğunu gördüğünü ifade ederek şunları söyledi: "Benim için 1 numaralı oyuncu o."

Kroos büyük yıldızları listeden çıkardı

Eski Alman orta saha oyuncusu, Dünya Kupası'nda parlayan önde gelen futbolculardan bir kısmının, aralarında Rodri, Lionel Messi, Jude Bellingham ve Kylian Mbappe'nin de bulunduğu isimlerin, kendi bakış açısına göre kulüpleriyle ödüle rakip olacak kadar güçlü bir sezon geçirmediğini düşünüyor.

Kroos, Kvaratskhelia'nın "geçen sezonun en iyi oyuncusu" olduğunu söyledi ve onu, Paris Saint-Germain'e atıfta bulunarak "dünyanın en iyi futbol takımındaki şu anki en iyi oyuncu" olarak nitelendirdi.

Kvaratskhelia'nın rakamları adaylığını destekliyor

Gürcü kanat oyuncusu, tüm kulvarlardaki 48 maçta 19 gol atıp 11 asist yaparak Paris Saint-Germain ile dikkat çeken bir sezon geçirdi.

Kvaratskhelia'nın etkisi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde daha da belirgindi; 16 maçta 10 gol atıp 7 asist yaptı, ayrıca eleme turlarında Monaco, Chelsea, Liverpool ve Bayern Münih karşısında belirleyici bir rol oynadı.

Bu performans, Real Madrid'in en önemli eski yıldızlarından birinin desteğini de arkasına alan Kvaratskhelia'ya Ballon d'Or yarışında ağırlığı büyük bir destek sağlıyor. Ödülü kazanacak ismin kimliği ise 26 Ekim'de İngiltere'nin başkenti Londra'da açıklanacak.

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