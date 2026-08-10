Senegalli 18 yaşındaki orta saha oyuncusu, Gambinos Stars Akademisi'nden geliyor ve 30 Haziran 2031'e kadar sözleşme imzalıyor. Geçen sezonun ikinci yarısındaki başarılı kiralık döneminin ardından en başından beri düşünülen kalıcı transfer, son olarak danışmanlık durumundaki belirsizlik ve organizasyonel zorluklar nedeniyle şaşırtıcı derecede uzun süre gecikti.

Ancak Ndiaye, özel izin sayesinde yeni sezon hazırlıklarını şimdiden Bayern Münih'te yaptı, takımla birlikte Asya'ya gitti ve çeşitli hazırlık maçlarında da süre aldı. Gelecek sezon Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic ve Tom Bischof'un ardından defansif orta sahadaki dördüncü kadro yeri onun olması bekleniyor. Teknik direktör Vincent Kompany, Jeju SK FC'ye karşı alınan 2-1'lik galibiyette Ndiaye'yi sol kanatta da denedi.

"Bara, FC Bayern'deki tamamen yeni bir ortamda çok kısa sürede uyum sağlayan ve takım içinde hızla yüksek kabul gören harika bir karakter. Onu uzun süredir takip ediyorduk, takımının kaptanıydı, son 24 ayda etkileyici bir gelişim gösterdi ve bunu Münih'te de sürdürdü" sözleriyle sportif direktör Christoph Freund, 18 yaşındaki oyuncuya övgüler yağdırdı.

Ndiaye ise açıklamasında, Bayern Münih'e transferinin "benim ve tüm ailem için çok büyük bir gün" olduğunu belirtti: "Buradaki tüm bu harika oyunculardan Bayern Münih'te her gün bir şeyler öğrenmek ve takıma yardımcı olmaya çalışmak istiyorum. Benim için bir hayal gerçek oldu."

Ndiaye, Nathaniel Brown'ın (Eintracht Frankfurt'tan 50 milyon euro) ve Ismael Saibari'nin (PSV Eindhoven'dan 50 milyon euro) ardından Bayern Münih'in yaz dönemindeki üçüncü yeni transferi oldu. Odak şimdi kiralıktan dönen Joao Palhinha, Sacha Boey ve Bryan Zaragoza'nın satışı üzerinde.

Bara Ndiaye, Gambinos Stars'tan geliyor

Ndiaye'nin altyapısından çıktığı Gambinos Stars, Afrika'da toplam üç futbol akademisi işleten Gambinos Group'un bir parçası. Gambinos Group'un çoğunluk hissedarı ise Red&Gold Football. FC Bayern'in MLS ekibi Los Angeles FC ile birlikte yürüttüğü bir yapı. Red&Gold ayrıca Uruguay, Ekvador ve Güney Kore'deki kulüplerle de iş birliği yapıyor. Red&Gold Football'un CEO'su Jochen Sauer, aynı zamanda Bayern Münih'te genç oyuncu gelişimi direktörü olarak görev yapıyor.

Ndiaye, geçen kışki kiralık transferinden önce de Bayern Münih'te bazı deneme antrenmanlarına çıkmıştı. Sezonun ikinci yarısında Kompany, ona A takımda dört maçta forma şansı verdi. Ardından Ndiaye sürpriz şekilde Senegal'in Dünya Kupası kadrosuna girdi ve son 32 turunda Belçika'ya karşı uzatmalar sonunda alınan 3-2'lik yakın mağlubiyette oyuna sonradan dahil oldu.