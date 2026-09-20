Danimarka portalı Bold'a verdiği röportajda, şu anda Hertha BSC ile sözleşmesi bulunan sol bek, Wagner ile ilişkisi hakkında ayrıntılı şekilde konuştu ve eski hocasına yönelik ağır suçlamalarda bulundu.

Pedersen, "Benimle Sandro Wagner arasındaki ilişki haftadan haftaya kötüleşti. Bir maç sırasında bir sol beki oyundan aldı ama beni oyuna sokmadı ve takım içinde anlaşmazlıklar yaşandı" dedi.

Bir ara Wagner, sol bek pozisyonunda ihtiyaç olmasına rağmen Danimarkalı oyuncuyu kadrodan bile çıkardı: "Birden fazla oyuncu, beni neden oynatmadığını sormak için Sandro'nun yanına gitti; hatta diğer sol bek oynayamadığında bile. Bunu duymak istemedi. Oysa iyi antrenman yapıyordum ve elimden geleni yapıyordum. Hazırlık maçlarında asistler yaptım."

Sandro Wagner neden oyuncusunu bir "fare" olarak görüyordu?

Saha dışındaki konularda da Pedersen ile Wagner'in birkaç kez karşı karşıya geldiği belirtildi. Teknik adam, örneğin 30 yaşındaki oyuncuyu kulüp içi bilgileri medyaya sızdırmakla suçladı: "İş gerçekten büyüdü ve bir anda beni, kendi hoş ifadesiyle, bir fare olarak görmeye başladı. Her toplantı olduğunda soyunma odasında fareler olduğunu söylüyordu ve ikimiz, bununla kimi kastettiğini çok iyi bilen iki oyuncuyduk. Çünkü kadroda hiç yer almayanlar bizdik."

Sonunda Pedersen, hukuki destekle yeniden antrenmanlara dönebilmek için dava açmak zorunda kaldı. "Avukatların ve benzer şeylerin devreye girdiği birkaç hafta geçti ve yaklaşık dört hafta sonra, benim yeniden antrenmanlara dönmemin muhtemelen en iyisi olacağı konusunda anlaştık. Kulüp, yaşananlar için Sandro Wagner'i özür dilemeye zorladı. Bir hafta sonra da görevine son verildi. Soyunma odasının kontrolünü kaybetmişti."

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Mads Pedersen ile Sandro Wagner şu anda hangi kulüplerle sözleşmeli?

2025/26 sezonunda Pedersen, Wagner yönetiminde Bundesliga'daki ilk üç maçta kadroda yer aldı, ancak sonrasında kasım sonuna kadar Augsburg kadrosuna hiç alınmadı.

Wagner, daha sonra TSG Hoffenheim'a karşı alınan 0-3'lük mağlubiyetin ardından görevden alındı, sonrasında FCA'da görevi Manuel Baum devraldı. Pedersen onun döneminde daha düzenli süre almaya başladı, ancak sezon sonunda yaşadığı diz sakatlığı onu yeniden yavaşlattı.

Pedersen şu anda 2. Bundesliga ekibi Hertha BSC'nin formasını giyerken, Wagner ise yaklaşık dokuz aylık işsizliğin ardından kısa süre önce Hannover 96'nın yeni teknik direktörü oldu.