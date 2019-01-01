Benfica'nın Galatasaray maçı kadrosu belli oldu
Yorum()
Getty Images
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Benfica'nın İstanbul kafilesi açıklandı.
Portekiz ekibinde Teknik Direktör Bruno Lage'nin takımın önemli isimlerinden Alex Grimaldo, Pizzi, Fejsa, Jardel, Conti ve Jonas'ı Galatasaray maçının kadrosuna dahil etmemesi dikkat çekti.
Benfica'nın 20 kişilik Galatasaray maçı kadrosu şöyle:
Kale: Odysseas, Svilar, Zlobin
Defans: Yuri Ribeiro, Ferro, Andre Almeida, Corchia, Ruben Dias
Orta Saha: Samaris, Florentino, Gedson, Cervi, Gabriel, Zivkovic, Krovinovic, Salvio, Rafa
Forvet: Joao Felix, Jota, Seferovic