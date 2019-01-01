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Benfica'nın Galatasaray maçı kadrosu belli oldu

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Getty Images
Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Benfica'nın maç kadrosu açıklandı...

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi son 32 turundaki rakibi Benfica'nın İstanbul kafilesi açıklandı.

Portekiz ekibinde Teknik Direktör Bruno Lage'nin takımın önemli isimlerinden Alex Grimaldo, Pizzi, Fejsa, Jardel, Conti ve Jonas'ı Galatasaray maçının kadrosuna dahil etmemesi dikkat çekti.

Benfica'nın 20 kişilik Galatasaray maçı kadrosu şöyle:

Editörün Seçtikleri

Kale: Odysseas, Svilar, Zlobin

Defans: Yuri Ribeiro, Ferro, Andre Almeida, Corchia, Ruben Dias

Orta Saha: Samaris, Florentino, Gedson, Cervi, Gabriel, Zivkovic, Krovinovic, Salvio, Rafa

Forvet: Joao Felix, Jota, Seferovic

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