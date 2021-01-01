Benfica'da oynayan Gedson Fernandes Galatasaray'da

Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, Benfica'da oynayan 22 yaşındaki Gedson Fernandes ile anlaştı.

Ara transfer döneminde son 24 saate girilirken kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hız veren Galatasaray'ın Benfica'nın kiralık olarak Tottenham'da forma giyen Portekizli oyuncusu Gedson Fernandes ile anlaşmaya vardığı öğrenildi. Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Fatih Terim'in Benfica'nın Fiorentina ve Milan yıllarından öğrencisi olan sportif direktörü Manuel Rui Costa ile bu transfer için özel olarak görüştüğü ifade edilirken, 22 yaşındaki oyuncunun 1.5 yıllığına Galatasaraylı olacağı belirtildi.

Jose Mourinho'nun Tottenham'ın başına geçmesinin ardından satın alma opsiyonuyla İngiliz ekibine kiralanan Fernandes, bu sezon Tottenham formasıyla çıktığı iki maçta 153 dakika şans bulmuştu. Galatasaray'ın transferi için resmi görüşmelere başlandığını açıkladığı genç oyuncunun yarın İstanbul'da olması bekleniyor.