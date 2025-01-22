Benfica'nın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona karşısındaki şok yenilgisinin ardından Kerem Aktürkoğlu ve arkadaşları saha içinde azar işitti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en çarpıcı maçı dün gece Lizbon'da oynandı. Barcelona, Benfica'yı deplasmanda 90+6'da Raphinha'nın kaydettiği gol ile 5-4 mağlup etti.

Maça hızlı başlayan Benfica, 2. dakikada Pavlidis ile 1-0 öne geçti. 13'te Lewandowski skoru penaltıdan 1-1'e getirdi.

22'de Pavlidis, Benfica'yı yeniden öne geçirdi. 30'da Kerem Aktürkoğlu'nun yaptırdığı penaltının ardından topun başına geçen Pavlidis hat-trick yaparak skoru 3-1 yaptı ve ilk yarı 3-1 sona erdi.

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Benfica büyük şok yaşadı

64. dakikada Raphinha'nın kafasına çarpan top ağlarla buluştu ve Barça farkı bire indirdi. 68'de Araujo kendi kalesine attı ve Benfica 4-2 öne geçti.

78'de Lewnadowski bir penaltı golü daha attı ve skor 4-3 oldu. 86'da Garcia'nın kafa golüyle maça 4-4'lük skorla denge geldi.

Karşılaşmanın son anlarında Benfica'nın kaçırdığı pozisyonun ardından Barcelona kontratak yakaladı.

Sağ kanattan hızla bindiren Raphinha ceza sahasına girerek temiz bir vuruşla 90+6'da Barcelona'yı öne geçirdi. Barça, bu tarihi maçı 5-4 kazanmayı başardı ve puanını 18'e çıkardı. Benfica ise 10 puanda kaldı.

Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu ve arkadaşlarını saha içinde azarladı

Benfica'nın Portekizli teknik direktörü Bruno Lage, yenilgi sonrası tüm futbolcuları sahada topladı.

Lage'nin oyuncularını azarladığı görüntü kısa sürede gündem oldu. Şampiyonlar Ligi'ndeki 7. maçında 3. yenilgisini alan Benfica 10 puanla 18. sırada yer alırken Barcelona puanını 18'e yükselterek 2. sıradaki yerini korudu.