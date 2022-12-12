Arjantinli futbolcu, Dünya Kupası'nda oynadığı futbolla değerini katladı.

Liverpool, Arjantin'in Dünya Kupası'nda yıldızlaşan oyuncusu Enzo Fernandez'i transfer etmeye çok yakın görünürken Jurgen Klopp'un, orta sahadaki seçenekleri oldukça güçlenecek.

Fernandez, Katar'da Arjantin adına etkili bir performans gösterdi ve Avrupa'daki dev takımların ilgisini çekti.

Arjantinli oyuncunun bu çıkışını gören Liverpool, orta saha arayışını sürdürdüğü için Alvarez'i transfer listesinin başına aldı.

Ne söylendi?

VarskySports'a göre Liverpool, Fernandez'in menajerine bir sözleşme teklifinde bulundu, ancak transfer konusunda Benfica ile henüz herhangi bir temas kurulmadı.

La Capital'e göre ise Liverpool, Arjantinli oyuncu için Benfica'ya 103 milyon Sterlin'lik serbest kalma maddesini ödemeyi teklif etti.

Ve taraflar arasında bir anlaşma yapılırken Liverpool ile Portekiz ekibi prensipte anlaştı.

Fernandez, Avrupa'ya yaz transfer döneminde River Plate'ten Benfica'ya 9 milyon Sterlin karşılığında geldi.

Genç oyuncu, Arjantin'in Dünya Kupası kadrosunda yer aldı ve Arjantin yarı finale yükselirken takımına önemli katkılarda bulundu.

Orta saha oyuncusu, grup aşamalarında Meksika karşısında fileleri havalandırdığında oldukça dikkat çekici bir görüntüye sahipti.

Fernandez'in, Arjantin'in salı akşamı finalde yer almak için Hırvatistan ile karşı karşıya geldiği maçta da forma giymesi bekleniyor.

Kırmızılar'ın bir diğer hedefi ise; Bellingham

Liverpool, Katar'da göz dolduran İngiltere'nin öne çıkan ismi Jude Bellingham ile de ilgileniyor.

Bellingham, Dünya Kupası'nda gösterdiği performansla sadece Liverpool'un değil, Real Madrid ve Manchester City'nin de iştahını kabartıyor.

İngiliz oyuncunun şu aşamada Kırmızı formayı giymesi biraz zor olabilir, ancak Arjantinli Alvarez'in İngiltere'ye transferi muhtemel görünüyor.