Kerem Akturkoglu Benfica 2024Getty Images
Can Özer

Benfica'nın yıldızı Kerem Aktürkoğlu için büyük tehlike!

Benfica

2024'ün yazında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu için büyük bir tehlike kapıda.

Galatasaray'dan Portekiz devi Benfica'ya yaz transfer döneminin son gününün son saniyesinde 12 milyon euro bonservis bedeli karşılığında imza atan Kerem Aktürkoğlu'nun adı gündemden düşmüyor.

Benfica kariyerine parlak bir başlangıç yapan ve kısa sürede taraftarların sevgilisi haline gelen yıldız futbolcu, son haftalarda yaşadığı düşüş nedeniyle eleştiri oklarının hedefindeki isim oldu.

Benfica'nın Portekiz Lig Kupası yarı finalinde Braga'yı 3-0'la geçtiği maça yedek kulübesinde başlayan Aktürkoğlu, 64. dakikada Schjelderup'un yerine oyuna dahil oldu.

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Portekiz basını duyurdu: Kerem için Schjelderup tehdidi

Son dönemde ilk 11'deki yerini kaybeden ve 33 gündür fileleri sarsamayan yıldız futbolcu, Portekiz basınının da gündemine oturdu.

A Bola, Kerem Aktürkoğlu'nun form düşüklüğünü fırsata çeviren 20 yaşındaki Andreas Schjelderup'un milli futbolcu için forma tehdidi odluğunu yazdı.

Gelecek maç

Haberin devamında Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'nin son maçta Kerem Aktürkoğlu'nun yerine şans verdiği Schjelderup'tan memnun kaldığı belirtilirken şu ifadeler kullanıldı:

"Schjelderup, Benfica'ya imza attıktan iki yıl sonra ilk 11'e adını yazdırdı ve kulübün oynadığı kumarı haklı çıkardı.

"Bruno Lage izlediği performanstan etkilendi. Genç futbolcu kadrodaki yerini sağlamlaştırıyor ve Aktürkoğlu'nu tehdit ediyor."

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