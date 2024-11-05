Benfica, Kerem Aktürkoğlu'nun ödülünü açıkladı

Portekiz'de sihirbazlığını ara vermeden sürdüren Kerem Aktürkoğlu, ligin teknik direktörleri tarafından da onurlandırıldı.

Sezon başında Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu golleriyle Portekiz'i büyülemeye devam ederken prestijli bir ödülün de sahibi oldu.

Portekiz kariyerine golleriyle hızlı bir giriş yapan milli futbolcu ligde Eylül ve Ekim aylarının en iyi hücum oyuncusu seçildi.

Ödülün kazananı teknik direktörlerin oylarıyla belirlendi.

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Kerem Aktürkoğlu ne yaptı?

Kerem, Benfica kariyerine 14 Eylül'deki Santa Clara maçıyla başladı ve takımı 4-1 kazanırken o da ilk gol sevincini yaşadı. Ardından Benfica, Boavista'yı deplasmanda 3-0 mağlup ederken gollerin ikisinde Kerem'in asistleri vardı. Gil Vicente maçında da gol sevinci yaşayan Kerem 5-0 galip geldikleri Rio Ave maçındaki hat-trick'iyle performansını taçlandırdı.

Kerem ligde şu ana kadar ligde 5 maçta görev yaparken 5 gol ve 3 asist olmak üzere toplam 9 gole direkt katkı sağladı. Kerem ligdeki performansıyla ödülü kimseye kaptırmazken Şampiyonlar Ligi'nde de boş durmadı. Benfica, Şampiyonlar Ligi'nde sırasıyla Kızılyıldız, Atletico Madrid ve Feyenoord'u yenerek üçte üç yapıp 9 puana ulaştı. Kerem ise her 3 maçta da birer gol sevinci yaşayarak kalitesini ortaya koydu.

Kerem için sırada ne var?

Avrupa macerasına çok hızlı bir giriş yapan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de üretkenliğini sürdürürken bu performans kıtanın başka ülkelerinde de yakından takip ediliyor. Kerem'in önceliği henüz birkaç ay önce transfer olduğu Benfica'da kupalar ve başarılar kazanmak olsa da istikrarlı performansını sürdürdüğü takdirde Avrupa'nın daha üst seviye takımları onun için sıraya geçebilir.