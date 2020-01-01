Benfica, Jorge Jesus ile anlaşmaya vardı

Benfica, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus'un takımın başına getirildiğini duyurdu.

Ligi'nde şampiyonluğu 'ya kaptıran 'da teknik direktörlük koltuğuna Jorge Jesus'un getirildiği açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 'nın Flamengo takımını çalıştıran 65 yaşındaki teknik adamla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

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Jorge Jesus, 2009-2015 yılları arasında Benfica ile 3 kez lig şampiyonluğu, 5 kez Portekiz Kupası, 1 kez Portekiz Süper Kupası zaferlerini yaşadı.

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Benfica daha önce Bruno Lage ile yollarını ayırmış ve 2019-2020 sezonunun sonuna kadar Nelson Verissimo'nun teknik direktörlük görevini yürüteceğini duyurmuştu.