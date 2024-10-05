Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu için Manchester United açıklaması

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu için çıkan Manchester United iddialarına yorum yaptı.

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'dan Benfica'ya transfer oldu

Yeni takımına hızlı alıştı

Manchester United iddiaları var

NE OLDU? Galatasaray'dan Benfica'nın yolunu tutan Kerem Aktürkoğlu kaydettiği gollerle yeni takımına hızlı alışırken milli oyuncuyla Manchester United'ın ilgilendiği iddia edilmişti. Fichajes'ın haberine göre, Kerem Aktürkoğlu için 40 milyon euro'luk bir teklif yapmaya hazırlanıyor. Bu iddialara Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage'den yanıt geldi.

NE SÖYLENDİ? Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, Kerem Aktürkoğlu için çıkan Manchester United iddialarına şu yanıtı verdi: "Şimdiden mi? Günümüzde işler bu kadar hızlı gelişirken, iyi olanlar kazananlar ve son golleri atanlar oluyor. En önemli şeyin Benfica olduğunun farkına varmalıyız. Kerem'in ana hedefi Benfica'da harika bir kariyere sahip olmak. Gösterdiği gibi istikrarlı bir futbolcu olabilmek"

"Oyundaki rolü yüksek yoğunluklu, uzun mesafeli koşular yapmasını gerektiriyordu ve bunu yaptı. O anda bunları yapmak için sahaya başka bir oyuncu girdi. Bugün (cumartesi) antrenmana çıktı ve kendisini iyi hissediyor. Nacional karşısında yapmak istediklerimize göre en iyi 11'e karar vereceğiz. Karar vermek için hala bugün ve pazar var"

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BÜYÜK RESİM: Benfica forması altında 5 maçta sahaya çıkan Kerem Aktürkoğlu, 4 gol attı ve 2 asist yaptı.