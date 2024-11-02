Benfica'da Kerem Aktürkoğlu yine coştu! Durdurulamıyor...

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, performansıyla göz doldurmaya devam ediyor.

Portekiz Premier Lig'in 10. hafta mücadelesinde Benfica, Farense'ye konuk oldu. Kırmızı-beyazlı takım, rakibini deplasmanda 2-1 mağlup etmeyi başardı ve 3 puanı cebine koydu.

Bruno Lage'in öğrencileri bu galibiyetle ligde puanını 22'ye yükseltti. Benfica, bir maç eksikle 3. sırada bulunurken lider Sporting CP'nin ise 30 puanı bulunuyor.

Kerem Aktürkoğlu'ndan iki asist

Kerem Aktürkoğlu'nin 2 asistle yıldızlaştığı maçta Benfica, Farense'yi 2-1 mağlup etti.

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Benfica formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi ve Portekiz Ligi'nde toplamda 8 gole ulaşan Kerem Aktürkoğlu, Farense maçında 2 asist birden yaparak asist sayısını ise 4'e çıkardı.

Sadece Boavista'ya atamadı

Kerem, Portekiz Ligi’nde; Santa Clara ve Gil Vicente’ye, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise; Kızılyıldız, Atletico Madrid ve Feyenoord’a 1’er gol atmıştı.

Rio Ave ağlarına 3 gol birden gönderen 26 yaşındaki oyuncu, ligde sadece Boavista’ya gol atamadı.

Benfica'da Kerem Aktürkoğlu, 76 dakika sahada kaldı. Orkun Kökçü ise 90+1'de oyundan çıktı.