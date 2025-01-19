Benfica'nın Galatasaray'dan renklerine bağladığı Kerem Aktürkoğlu için ortaya atılan ayrılık iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Benfica'ya imza atan Kerem Aktürkoğlu, Portekiz devindeki kariyerine harika bir başlangıç yaptıktan sonra son haftalarda biraz vites düşürdü.

Ancak gerek Bruno Lage gerekse Benficalı taraftarlar, yıldız futbolcunun genel gidişatından memnun.

Bu arada Portekiz'den 26 yaşındaki futbolcu ile ilgili şok bir iddia orta atıldı. Açıklamada Jose Mourinho detayı da dikkat çekti.

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Benfica’yı yakından takip eden üç Portekizli gazeteci Andre Monteiro, Francisco Silva ve Isaura Almeida’ya, millî yıldız hakkında Skorer'den Onur Dinçer'e konuştu.

ZeroZero'dan Francisco Silva Kerem ile ilgili şu yorumu yaptı:

"Kerem Aktürkoğlu’nun Benfica’ya gelişiyle aynı zamana denk gelen teknik direktör Bruno Lage’nin takımın başına geçmesinin de takıma yeni bir hayat verdiğini düşünüyorum.

'Ayrılabileceğine inanıyorum'

"Kerem sezonun ilk bölümünde bir çok maçta anahtar bir oyuncu oldu ve daha fazla öne çıkmak için gereken her şeye sahip. Kerem Aktürkoğlu etkili futbolunun yanı sıra skora katkısı açısından da önemli destek sunuyor.

Tüm kulvarlardaki gol ve asist sayısının sezon sonunda toplamda 30 ila 35 arasında olabileceğini düşünüyorum. Kerem’in sergilediği performansı göz önünde bulundurduğumuzda onun Galatasaray’dan transferinin ucuza gerçekleştiğini söyleyebiliriz.

Benfica’nın her zaman yaptığı gibi önümüzdeki yaz piyasayla spekülasyon yapacağına ve serbest kalma maddesine yakın bir teklif gelirse ayrılabileceğine inanıyorum."