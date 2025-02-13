Benfica'da Kerem Aktürkoğlu krizi! Portekizli gazeteciden şok soru...

Galatasaray'ın eski yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki kariyerine harika başlamıştı ancak son dönemde işler sarpa sardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Kerem Aktürkoğlu ve Orkun Kökçü'nün ilk 11'de sahaya çıktığı maçta dün gece Benfica ile Monaco karşı karşıya geldi.

Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage, mücadeleye sürpriz bir şekilde kanatlarda Kerem Aktürkoğlu ve Andreas Schjelderup'a yer verdi. Angel Di Maria ise yedek kulübesinde yer aldı.

Portekiz devi, Al-Musrati'nin kırmızı kart gördüğü maçta Monaco'yu 1-0 mağlup etmeyi başarırken Fanatik'in derlediği habere göre bu tercih şaşkınlıkla karşılandı.

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Portekizli gazeteciden sürpriz soru

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Teknik Direktör Bruno Lage'ye ilk olarak bu soru soruldu. Portekizli teknik adam ise bu konuda şu ifadeleri kullandı:

"Kanatlarda bu maç için ne yapmamız gerektiğini en iyi anlayan iki oyuncunun Kerem ve Schjelderup olacağını düşündük. İkisi de iyi bir maç çıkardı ve Di María yedek kulübesindeydi ve her zaman harika bir tavır sergiledi.

Bugün, Barcelona'da olduğu gibi kanatlar için en iyi çözümlerin onlar olacağını anladık."

Kerem Aktürkoğlu'nun 2024-25 sezonu performansı

Galatasaray'ın eski yıldızı bu sezon Benfica formasıyla tüm kulvarlarda toplamda 37 maça çıktı.

Milli futbolcu söz konusu 37 karşılaşmada 12 gol atıp 10 asist yaparak toplamda 22 gole direkt katkı sağladı.

Benfica ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan yıldız futbolcunun güncel piyasa değeri ise 25 milyon euro.