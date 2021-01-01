Benfica-Arsenal maçı tarafsız sahada oynanacak

Benfica ile Arsenal arasında oynanacak UEFA Avrupa Ligi mücadelesi iki ülkedeki seyahat kısıtlamalarından ötürü tarafsız sahada oynanacak.

Arsenal'den yapılan açıklamada, Portekiz ile İngiltere arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden uygulanan seyahat kısıtlamaları sebebiyle Avrupa Ligi son 32 turunda Benfica ile yapılacak iki karşılaşmanın tarafsız sahada oynanması konusunda UEFA'yla anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Buna göre, Benfica'nın Arsenal'i ağırlayacağı son 32 turu ilk ayağı karşılaşması, İtalya'nın Roma kentindeki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. İlk maçın tarih ve saatinde değişiklik olmayacak.

Rövanşı maçının oynanacağı yer ise daha sonra belirlenecek. Deplasman golü avantajı uygulaması ise iki maçta da uygulanacak.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, iki takım arasındaki rövanş maçının, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanacağı iddia edildi.

UEFA, son 32 turundaki Real Sociedad-Manchester United ve Molde-Hoffenheim eşleşmelerinde ilk maçların aynı gerekçeyle farklı ülkelerde oynanacağını duyurmuştu.