Valentijn Driessen, Memphis Depay konusunda karamsar. De Telegraaf gazetesinin futbol şefi, hücum oyuncusunun Hollanda Milli Takımı'nda bir geleceği olmadığını düşünüyor.

"Öncelikle çok fazla oynaması gerekiyor" diyen Driessen, sözlerini şöyle sürdürdü: "Üst üste üç, dört ya da beş maç oynadığında sık sık sakatlanıyor. Memphis'in sorunu bu. Artık çok genç de değil."

"Bence onun için işler çok zor olacak. Memphis, sanırım bir buçuk ya da iki maç oynadı. Bu yüzden kadroda olmamasını anlıyorum. Önce Corinthians'ta tamamen hazır hâle gelsin" diyen Hollanda Milli Takımı'nı takip eden gazeteci, 32 yaşındaki hücum oyuncusuna bu mesajı verdi.

"Ama fiziksel durumu elbette önünde engel. Öyle olmasa belki hâlâ kadroda olurdu ya da Xavi'den bir şans bulurdu. Ancak bence Memphis'in son millî maçını gördük" diyen Driessen, tecrübeli oyuncunun millî takım kariyeri konusunda şüpheci.

Xavi, bu millî maç döneminde başka hücum oyuncularını tercih ediyor ancak Memphis'e kapıyı tamamen kapatmıyor: "Kapı ona her zaman açık olacak, özellikle de bu tür oyunculara. Çünkü çok kaliteli ve yetenekli; çok gol atıp fark yaratabilir."

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Teknik direktör, pazartesi günü basın mensuplarıyla buluşmasında bunun mevcut duruma ilişkin bir karar olduğunu ve şu anda Memphis'in tercih edilmediğini vurguladı: "Kadrodaki diğer oyuncuların daha formda olduğuna karar verdik."

Memphis, Hollanda Milli Takımı formasıyla 112 maça çıktı. Son maçını geçen Dünya Kupası'nda oynadı; hücum oyuncusu, Tunus'a karşı 1-3 kazanılan grup maçında 15 dakika süre aldı.