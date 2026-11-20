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Alvaro Arbeloa, Calvin Bassey'nin bu kış Fulham'dan ayrılmasına izin verilmeyeceğine dair güvence verdi. Teknik direktör, Nijeryalı savunmacıyı "dünyanın en iyilerinden biri" olarak nitelendirdi.

Bassey'nin adı bu hafta çeşitli İngiliz basın kuruluşlarında Manchester United'a transfer iddialarıyla anıldı.

Bu iddialar üzerine Fulham Teknik Direktörü Arbeloa'ya cuma öğleden sonra oyuncusuna gösterilen ilgi soruldu. Arbeloa, sol ayaklı savunmacıdan övgüyle söz etti.

"Buraya geldiğim ilk günlerden itibaren ne kadar iyi olduğunu gördüm. Bence dünyanın en iyi stoperlerinden biri. Bu yüzden onu isteyen bu kadar çok kulüp olması doğal."

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"Bu konuda endişelenmiyorum çünkü Calvin'in de burada çok mutlu olduğunu düşünüyorum. Ben de ondan çok memnunum", dedi eski Real Madrid teknik direktörü.

Bassey, 2022/23 sezonunda Ajax'ta oynadı. Amsterdam temsilcisi, onu Rangers FC'den 23 milyon avroya transfer etti ancak Bassey etkileyici bir performans sergileyemedi. Bir yıl sonra 22 milyon avroya Fulham'a gitti.

İtalyan kökenli Nijeryalı oyuncunun Fulham'da ilk 11'deki yeri her zaman garanti. Craven Cottage'daki sözleşmesi 2027 ortasına kadar sürüyor. Kulübün sözleşmeyi bir yıl uzatma opsiyonu da bulunuyor.

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Transfermarkt'a göre Bassey'nin değeri hâlâ 28 milyon avro. Manchester United'ın kış transfer döneminde ne kadar ödemeye hazır olduğu bilinmiyor.

Fulham şu anda Premier League'de 15. sırada. Kulüp, 18. sıradaki Manchester United'dan iki puan fazla topladı.