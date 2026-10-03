Benatia, Cristiano Ronaldo krizine cesur bir açıklamayla dahil oldu

Cristiano Ronaldo'nun, Norveç galibiyetinin ardından Portekiz Milli Takımı kampından ani ayrılışı, kamp içindeki gergin atmosferin gölgesinde, Portekiz kaptanının ülkesinin milli takımıyla geleceğine dair geniş çaplı bir tartışma başlattı.

Ronaldo, Portekiz'in Norveç'i 2-1 yendiği maçta yedek kulübesinde kaldı; ardından teknik direktör Jorge Jesus'un, kadroyla ilgili nihai kararın kendisine ait olduğunu vurguladığı basın toplantısının akabinde Kopenhag'daki milli takım kampından ayrıldı.

Birkaç saat sonra Ronaldo kamptan ayrılarak özel uçağına bindi; böylece olay, Nassr yıldızının milli takımla geleceğine dair soru işaretlerinin eşliğinde Portekiz'de bir kamuoyu meselesine dönüştü.

Bu krizin tam ortasında, Ronaldo'nun Juventus'taki eski takım arkadaşı ve "Canal+" kanalının spor yorumcusu Mehdi Benatia, Portekizli yıldızın ülkesinin milli takımıyla devam etmesini umduğunu dile getirdi.









Fas Milli Takımı'nın eski kaptanı, Fransız "Foot Mercato" sitesinin aktardığı açıklamalarında şunları söyledi: "Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı'na dönmesini ve hak ettiği onurlandırmayı görmesini diliyorum."

Benatia'nın açıklamaları, Ronaldo'nun uluslararası kariyerine devam etmesini ve yıllar boyunca Portekiz Milli Takımı'na sunduklarına yakışır bir onurlandırmaya nail olmasını görme isteğini yansıtıyor; Portekiz spor kamuoyu ise efsanesinin atacağı bir sonraki adımı merakla bekliyor.







