Suudi Arabistan ekibi Teavun'un Faslı forveti Abdülrazzak Hamdallah, Roshn Ligi'nin dokuzuncu haftasında Diriyah ile 1-1 berabere kalınan maçın ardından yaptığı duygusal açıklamalarla tüm dikkatleri üzerine çekti. Hamdallah, Suudi halkına ve liderliğine dayanışma mesajı göndererek, tüm uyrukların Krallık'ın yanında olduğunu ve kendisini vatan olarak gördüğü bu ülkede yabancılık hissetmediğini vurguladı.

Hamdallah, 50. dakikada Senegalli Clayton Diandy'nin golüyle öne geçen Diriyah karşısında 66. dakikada Teavun'un beraberlik golünü kaydetti ve takımına beraberlikle sonuçlanan maçta bir puan kazandırdı. Ancak karşılaşmadan önemli bir kişisel kazançla da ayrıldı; golünü Suudi Profesyonel Ligi tarihindeki 159. golü olarak kayıtlara geçirerek, 161 golün sahibi Suriyeli Ömer Sûme'nin rekoruna yalnızca iki gol yaklaştı.

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Hamdallah maçın ardından şöyle konuştu: "Her şeyden önce bu röportajı kaçırmam mümkün değil, Suudi halkına, liderliğine ve halkına bir şey söylemek istiyorum; dünyadaki tüm uyruklar sizinle birlikte, biz kendimizi yabancı olarak görmüyoruz, biz bu vatanın evlatlarıyız."

Faslı forvet duygusal mesajında şunları ekledi: "Mallarımızla, evlatlarımızla ve her şeyimizle bu vatan için fedayız, Suudi Arabistan her zaman aziz kalacak." Hamdallah daha sonra Krallık'a olan sevgisini ve dayanışmasını ifade etmek için Hz. İbrahim'in duasını hatırlattı: "Rabbim, bu beldeyi güvenli kıl."

Hamdallah'ın bu maçtaki öneminin yalnızca insani mesajıyla sınırlı kalmadı; Roshn Ligi'nde tarih yazmayı sürdürerek, 159 gol ve 25 asistten oluşan 184 gol katkısıyla müsabaka tarihinde gole en fazla katkı sağlayan oyuncu konumuna yükseldi ve Ömer Sûme'nin toplam katkı sayısını geride bıraktı.

Hamdallah'ın mesajının, Orta Doğu'da alevlenen ve Suudi Arabistan içinde birçok zarara yol açan olaylar nedeniyle geldiğini belirtmek gerekir.