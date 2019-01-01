Ben Rienstra Kayserispor'da

Sarı kırmızılı ekip, Hollandalı orta saha oyuncusu ile sözleşme imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya , prensip anlaşmasına vardığı Hollandalı orta saha oyuncusu Ben Rienstra'yı kadrosuna kattı.

Yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla kulüp tesislerinde düzenlenen törende 29 yaşındaki Rienstra, kendisini 2 yıllığına sarı-kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza attı.

Heerenveen takımında hücuma dönük orta saha olarak görev yapan Rienstra, dün sabah saatlerinde Kayseri'ye gelmiş ve sarı-kırmızılı ekibin akşam yapılan antrenmanını takip etmişti.