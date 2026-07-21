İspanyol içerik üreticisi ve Barcelona'nın yıldızı Lamine Yamal'ın sevgilisi Ines Garcia, İspanya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nı kazanmasının ardından yapılan kutlamalardan çıkan ve oyuncunun kendisini görmezden geldiğini gösteren fotoğraf ve videoların yayılmasıyla ilişkilerinin bittiğine dair geniş çaplı spekülasyonların ortaya çıkması sonrasında, yoğun bir eleştiri dalgası nedeniyle "X" platformu üzerinden kendini savunmak amacıyla uzun bir açıklama yayımladı.

"X" platformu kullanıcıları, İspanya Milli Takımı'nın Madrid'deki resmi kutlamalarından, Lamine Yamal'ın Sevilla'da yaşayan fenomen sevgilisiyle neredeyse hiç ilgilenmediğinin görüldüğü fotoğrafları geniş çapta paylaştı. Bu durum binlerce kişinin ikili arasındaki ilişkinin çökmenin eşiğinde olduğu yorumunu yapmasına yol açtı; bazıları ise genç kadına nefret mesajları ve hakaretler yöneltti.

Barcelona yıldızıyla resmi olarak 3 aydan uzun süredir birlikte olan, ancak "İlişkimiz sandığınızdan çok daha uzun" itirafında bulunan Ines, maruz kaldığı sert saldırıya yanıt verme gereği duyarak kişisel hesabından duygusal bir açıklama yayımladı. Açıklamasına şu sözlerle başladı: "Bu kadar basit bir şeyi paylaşmanın tüm bunlara dönüşeceğini hiç hayal etmemiştim."

İçerik üreticisi şunları ekledi: "Saatlerdir yorumları okuyorum ve güçlü görünmeye çalışsam da ben de bir insanım. Bu hesabın arkasında hisseden, ağlayan, hata yapan ve sırf bir ilişkisi olduğu için insan olmaktan çıkmayan bir insan var."

Ines, yapıcı eleştiri ile kasıtlı hakaret arasındaki farkı ortaya koymak isteyerek şunları söyledi: "Yapıcı eleştiriyi anlıyorum, ancak görüş belirtmek ile tanımadığınız bir insanı aşağılamak, ona hakaret etmek ya da kötülük dilemek için vakit harcamak arasında çok büyük bir fark var." Ayrıca Lamine Yamal'a zarar vermediğini vurgulayarak, "Kimseden bir şey almadım, ben yalnızca kendi hayatımı yaşıyorum" dedi.

İspanyol fenomen, takipçilerini empati ve insanlık göstermeye çağırarak şöyle konuştu: "Herhangi bir yorum yazmadan önce, ekranın diğer tarafında ailesi, arkadaşları, endişeleri ve duyguları olan başka bir insanın bulunduğunu unutmayın. Sözlerinizin ona nasıl etki edebileceğini bilemezsiniz."

Duygusal bir tonla şunları ekledi: "Ben duyguları olan bir kadınım ve bu şeyleri okuyan bir ailem de var; herkes gibi benim de iyi günlerim ve kötü günlerim oluyor. Kimseyi beni sevmesi için ikna etmeye çalışmıyorum, tek istediğim biraz empati, biraz insanlık; çünkü hiç kimse yüzlerce ya da binlerce nefret dolu mesaj almayı hak etmiyor."

Ines, açıklamasını "internetin bir gün zalimliğin kutlandığı bir yer olmaktan çıkması" umudunu dile getirerek tamamladı ve tek amacının "hayatımdan basit ayrıntıları, kimseye zarar verme ya da rahatsız etme niyeti olmadan paylaşmak" olduğunu vurgulayarak şu sözlerle bitirdi: "Hepimiz hayatımızı en iyi şekilde yaşamaya çalışıyoruz. Umarım her zaman nefret yerine merhameti seçeriz."