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BVB, Arsenal deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Ancak bir pozisyon Niko Kovac'ı kızdırdı.

51. dakikada, Arsenal'ı öne geçiren golü atan (10.) Viktor Gyökeres'in önceden açıkça topa doğru uzattığı koluna, korner sırasında top çarptı. Hakem Maurizio Marianni oyunu devam ettirdi, VAR da müdahale etmedi. Kovac bu kararı anlamakta zorlandı.

55 yaşındaki teknik direktör, maçın ardından tartışmalı pozisyon hakkında Amazon Prime'a yaptığı açıklamada “Ben de artık açıklayamıyorum. Neyin elle oynama sayıldığını, neyin sayılmadığını artık bilmiyorum” dedi. Müdahale etmeyen VAR'a ilişkin ise “Ekran başında kimin oturduğuna bağlı olarak senin lehine ya da aleyhine karar veriyor” diye ekledi.

Arsenal karşısında BVB oyuncularının notları: Savunmadan iki parlak performans

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BVB, Arsenal karşısında neden “net bir penaltı” kazanmalıydı?

Kovac'ın tepkisini Amazon Prime'ın hakem uzmanı da anlaşılır buldu. Patrick Ittrich, maçın ardından “Kol, vücut alanını genişletiyor; bir miktar kasıt da var. Bana göre bu net bir penaltı” değerlendirmesinde bulundu. Eski Bundesliga hakemine göre penaltı verilmemesi için “tek gerekçe”, “oyuncunun kolunu geri çektiğinin düşünülebilmesi”ydi. Ancak Ittrich şöyle devam etti: “Kolunu ancak top eline değdiğinde geri çekiyor. Üstelik topun geleceği uzun süre önceden belli. Aslında kafa vurmak istiyor, ‘Yetişemeyeceğim’ diye fark edince dirseğini kaldırıyor ve topa bariz biçimde eliyle oynuyor.”

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Pozisyon, Dortmund'un devre arasından sonraki en etkili bölümünde yaşandığı için ayrıca dikkat çekiciydi. Yine de sarı-siyahlılar, penaltı verilmemesine rağmen kısa süre sonra eşitliği sağladı. Maç boyunca çok iyi oynayan Joane Gadou'nun muhteşem bireysel çabasını Maximilian Beier de aynı derecede parlak bir vuruşla tamamladı. Gyökeres'in elle oynadığı pozisyondan yalnızca dört dakika sonra skor 1-1 oldu.

BVB için sonuç daha da iyi olabilirdi: Jobe Bellingham, Julian Ryerson'ın sert şutundan dönen topu tamamlayarak konuk ekibi 2-1 öne geçirmiş gibi göründü (68.), ancak az farkla ofsayttaydı.

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Son bölümde galibiyet golüne daha yakın olan taraf Arsenal'dı: Gyökeres boş pozisyonda kafayla topu auta gönderdi (75.), Serhou Guirassy savunma müdahalesi sırasında istemeden kendi kale direğiyle iki kez verkaç yaptı (79.), Declan Rice da daha sonra aynı direğe takıldı (84.).

Getty Images

BVB'yi zorlu bir fikstür bekliyor

Dortmund, buna rağmen biraz şanslı ama hak edilmiş puana sevinebildi . Sportif işlerden sorumlu yönetici Lars Ricken, “Bu maç benim için güçlü bir mesaj” dedi ve ekledi: “Buradan bir puan çıkarmak büyük takdiri hak ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde bunu pek fazla takımın başaramadığını söylemek gerek.” Kovac da “hepimiz için büyük bir hikâye” yazan ve “çok iyi bir görüntü sergileyen” takımını övdü.

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Sarı-siyahlılar, Şampiyonlar Ligi'nde beş maçta üç galibiyet ve bir beraberlikle hedefleri doğrultusunda ilerliyor. Bundesliga'da ise Bayern Münih'in Köln karşısında puan kaybetmesinin (1-1) ardından lider durumdalar. Ancak şimdi onları çok zorlu haftalar bekliyor.

Önümüzdeki iki hafta içinde Bayer Leverkusen'le karşılaşacak, kupada Eintracht Frankfurt'a konuk olacak, Schalke deplasmanında Revier derbisine çıkacak ve son olarak Inter'i evinde ağırlayacaklar. Ricken, Şampiyonlar Ligi'ni kastederek “Şimdi İngiltere şampiyonuyla oynadık, sıradaki maçta İtalya şampiyonuyla karşılaşacağız” dedi ve ekledi: “Dolayısıyla işler kolaylaşmıyor.”

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BVB fikstürü: Borussia Dortmund'un sıradaki maçları