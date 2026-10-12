Ballon d'Or'un sahibinin açıklanmasının yaklaşmasıyla birlikte Kylian Mbappe etrafındaki tartışma alevlendi; 1991 yılında ödülü kazanan Jean Pierre Papin, Fransa Milli Takımı'nın kaptanına ağır eleştiriler yönelterek bu prestijli bireysel ödül yarışını medyada ele alış tarzından duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Papin, Mbappe'nin olağanüstü yeteneklerini ve rekorlarını kabul etmekle birlikte, aşırı bir benmerkezcilik olarak gördüğü tutumu eleştirdi ve Ballon d'Or'u kazanmanın oyuncunun kendisini nasıl değerlendirdiğine değil, oy verenlerin belirlediği çok sayıda kritere bağlı olduğunu vurguladı.

Fransız futbolunun efsanesi, Fransız "Foot Mercato" sitesinin aktardığı açıklamalarda şöyle dedi: "Kylian'a gerçekten hayranım, rekorların sahibi. Ama bir noktada her şey ben, ben, ben ve kendim haline geliyor. Ballon d'Or'u kazanacak kişiyi başkaları belirler."

Papin, Mbappe'nin ödülü hak ettiğine dair daha önceki açıklamalarının kendisi açısından kabul edilebilir sınırları aştığını da ekleyerek şunları söyledi: "Bir dönem, Ballon d'Or'u kendisinden başka kimsenin hak etmediğini söyledi. Bu benim için fazlaydı, hem de çok fazla."

Marsilya'nın eski yıldızı, eleştirilerini Ballon d'Or'un bir dizi kritere dayandığını vurgulayarak tamamladı; Mbappe'nin bu kriterlerin birçoğunu karşıladığını, ancak kendisine dair sunduğu imajın yarıştaki konumuna hizmet etmediğini belirtti. Ayrıca bu mücadelede İngiliz Harry Kane'i tercih ettiğini açıkladı.