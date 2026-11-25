Real Madrid formasıyla dikkat çekici performanslar sergileyen ve kulübün bazı efsanelerinin rekorlarını geride bırakan Jude Bellingham, kraliyet formasını giymiş en önemli isimlerden biriyle kıyaslanması konusunda pek çok kişinin beklemeyeceği bir itirafta bulunmaktan çekinmedi. Oyuncunun açıklamaları son derece objektif bir yaklaşım taşıyordu.

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İngiliz oyuncunun açıklamaları, Real Madrid'in Salı akşamı Şampiyonlar Ligi lig aşamasının beşinci haftasında Eindhoven'ı 5-1 gibi farklı bir skorla yendiği maçın ardından geldi. Bellingham, ikinci yarıda etkileyici bir performans ortaya koyduğu karşılaşmada kraliyet ekibinin ikinci golünü kaydetti.

Bellingham'ın karma bölgede yaptığı ve İspanyol gazetesi AS'in aktardığı açıklamalar şöyle: "Zinedine Zidane ile kıyaslanmak bana baskı hissettirmiyor, aksine benim için büyük bir onur. Asıl baskı maç kazanmakta. Başkalarının Zidane'ın yaptıklarına benzediğini düşündüğü şeyler yapıyorum ama o benden çok daha iyiydi."

Bellingham, Real Madrid kaptanlığı konusundaki tavrını açıkladı

İngiliz orta saha, gelecekte Real Madrid'in kaptanı olma ihtimaline de değindi. Takımın mevcut kaptanlarına büyük saygı duyduğunu belirten oyuncu, şu aşamada bu konuyu düşünmediğini vurguladı.

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Bellingham, "Bilmiyorum, zaten harika kaptanlarımız var. Tibo, Fede, Vini ve Rodrygo gibi burada uzun sezonlar geçirmiş oyuncular" dedi.

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Mevcut konumunda kendini rahat hissettiğini, öğrenmeye ve gelişmeye devam ettiğini ekleyen oyuncu, İspanyolcasını geliştirmek için de çalıştığını ve soyunma odasındaki takım arkadaşlarının tecrübelerinden çok faydalandığını belirtti.

Sözleşme yenileme meselesinin aslı: Bellingham açıklık getirdi

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Bellingham, sosyal medyada kulübün kendisiyle yeni bir sözleşme konusunda anlaşmaya yaklaştığına dair haberlerin yayılmasının ardından, sözleşme yenilemesi için Real Madrid ile herhangi bir görüşmeye girdiğini yalanladı.

Oyuncu şaşırtıcı açıklamalarında şunları söyledi: "Açıkçası, sözleşme yenileme konusunda kulüple konuşmadım. Sosyal medyada paylaşılanları gördüm, babamla ya da annemle konuştum ve onlara 'Bu doğru mu, değil mi?' diye sordum."

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Ancak Real Madrid'deki geleceğinin kendisini hiç endişelendirmediğini, kulüpte ve İspanya'daki hayatında çok mutlu olduğunu özellikle vurguladı.

Bellingham şöyle devam etti: "Elbette burada kalmak istiyorum. İyi oynuyorum, futboldan keyif alıyorum ve burada, İspanya'da yaşamayı seviyorum. Benim için şu anda bu kulüpte her şey mükemmel. Sözleşmem ve yenileme meselesine gelince, bunlar daha sonra düşünülebilecek konular."

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Bu açıklamalar, İngiliz oyuncunun Real Madrid projesinde edindiği konumun bir yansıması niteliğinde. Takıma katıldığından bu yana savunma ve hücum görevleri arasında bağlantı kurma ve ceza sahasına ulaşma becerisi sayesinde orta sahanın en önemli parçalarından biri haline geldi.

Mourinho yalnızca futbolla ilgilenmiyor

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Bellingham, teknik direktör José Mourinho'nun Real Madrid'de yaptığı değişikliklerden de söz etti. Oyuncu, Mourinho'nun etkisinin teknik ve taktik konularla sınırlı kalmadığını, takımın içindeki psikolojik atmosfere ve oyuncularla kurduğu iletişime de yansıdığını belirtti.

Bellingham, "Pek çok şey değişiyor, bunlardan biri de atmosfer. O sadece futbolu düşünen bir teknik direktör değil, oyuncuların duygularına da önem veriyor ve bu bizim için son derece önemli" dedi.

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Oyuncu şöyle ekledi: "Her zaman bizim için savaşmak isteyen birinin olduğunu hissediyoruz. Bu yüzden biz de onun ve kulüp için savaşıyoruz, çünkü çok mutluyuz."

İngiliz oyuncu, Mourinho'nun Eindhoven maçının devre arasında takımın ilk yarıdaki performansı nedeniyle biraz sinirli olduğunu da açıkladı.

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Bellingham bu konuda şunları söyledi: "Evet, biraz sinirliydi ama bu normal. Üst düzey bir teknik direktör ve bizden çok şey bekliyor. Bence ikinci yarıda çok daha iyi oynadık."

Bellingham, maçlara güçlü başlamanın önemine dikkat çekerek yalnızca devre arasından sonra oyunu düzeltmeye güvenilmemesi gerektiğini vurguladı. Oyuncu, maça geç ısınmanın büyük rakipler karşısında Real Madrid'e pahalıya mal olabileceği uyarısında bulundu.

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Bellingham'dan Vinicius mesajı

Öte yandan Bellingham, Eindhoven karşısında gol atmasından duyduğu mutluluk sorulduğunda Brezilyalı takım arkadaşı Vinicius Junior'a sahip çıktı. Oyuncu, Vinicius ile ilişkisinin sahadaki yeteneklerine duyduğu hayranlığın ötesine geçtiğini vurguladı.

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İngiliz yıldız, "O harika bir genç ve harika bir oyuncu. Oynayış biçimini seviyorum ama kişiliğini daha çok seviyorum" dedi.

Takım arkadaşının maruz kaldığı eleştirilerin boyutuna da tepki gösteren Bellingham, şöyle devam etti: "Bence ona çok fazla yükleniyorsunuz, çünkü görüşleri ikiye bölen bir oyuncu. Takım arkadaşlarının yardımına ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ve bu yüzden biz her zaman onun yanındayız."

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Tarihi rakamlar ve gelişmeye devam

Bellingham, Şampiyonlar Ligi'nde 17 gole ulaşarak aralarında Zidane ve David Beckham'ın da bulunduğu bazı Real Madrid efsanelerinin rakamlarını geride bırakmasını da değerlendirdi.

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Oyuncu, "Her zaman mutlu oluyorum, çünkü bu isimler benim örnek aldıklarım. Zidane, Beckham, McManaman, hepsi benim için birer rol model. Sahip olduğu tarih düşünüldüğünde bu kulüpte oynamak bir onur" dedi.

Aynı zamanda İngiliz orta saha, Real Madrid'in büyük sonuçlar elde ettiğinde bile galibiyetlerle yetinmemesi gerektiğini vurgulayarak takımın öğrenmeye ve performansını geliştirmeye devam etmek zorunda olduğunu belirtti.

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Bellingham, "Her zaman gelişmemiz ve bir sonraki maçta nasıl daha iyi bir performans sergileyeceğimizi düşünmemiz önemli. Sadece kazanmak ve kazanmaya devam etmek yeterli değil, daha iyi oynamayı da öğrenmeliyiz ve zaten bunu öğreniyoruz" diye konuştu.

Real Madrid, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında üst üste beşinci galibiyetini almıştı. Eindhoven karşısında Ivan Perišić'in golüyle geriye düşen Real Madrid, maçı beş gollü farklı bir galibiyete çevirdi. Beraberlik golünü Fede Valverde kaydederken ikinci golü Bellingham attı, ardından Kylian Mbappé iki gol ekledi ve beşinci golü Vinicius Junior kaydetti.

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Kraliyet ekibi, beş maçta puanını 15'e yükselterek puan tablosunun tek başına zirvesine yerleşti ve taraftarlarının şampiyonluk yarışını sürdürme beklentileri eşliğinde kıtasal turnuvadaki kusursuz başlangıcını devam ettirdi.