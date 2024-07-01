Bellingham, Slovakya maçındaki müstehcen hareketinden dolayı ceza alabilir

Slovakya'ya karşı kaydettiği golle İngiltere'ye hayat öpücüğü veren Jude Bellingham'ın müstehcen hareketinden dolayı ceza kapıda.

Bellingham, İngiltere'ye tur kapısını açtı

Müstehcen bir gol sevinci yapmıştı

Ceza yolda olabilir

NE OLDU? EURO 2024 son 16 turunda Slovakya ile karşı karşıya gelen İngiltere, 25. dakikada gol bulan rakibine karşı maçı son dakikalara kadar geride götürdü. Ancak 90+5'te sahneye çıkan Jude Bellingham, son dakikada kaydettiği golle ülkesini turnuvada tuttu. Uzatmalarda Harry Kane'in attığı golle durumu 2-1'e çeviren İngiltere, Slovakya karşısında adını çeyrek finale yazdırdı. Jude Bellingham, İngiltere'ye beraberliği getiren golü kaydettikten sonra birçok gol sevincine imza attı. Ancak tribünlere doğru yaptığı bir hareket onu zor durumda bırakabilir.

BÜYÜK RESİM: Jude Bellingham golünü attıktan sonra cinsel organını işaret ederek sevindi. Bu hareketi Slovakya tribünlerine doğru yaptığı iddia edilse de Bellingham bunu kabul etmiyor. Ama bu hareketi, UEFA tarafından ceza almasına neden olabilir. Eğer Bellingham ceza alırsa İngiltere'nin İsviçre'ye karşı oynayacağı çeyrek final maçını kaçırabilir.

NE SÖYLENDİ? Jude Bellingham bu hareketinin takım arkadaşlarına yaptığı bir şaka olduğunu savunuyor: "Kendi takım arkadaşlarıma yaptığım bir şakaydı. Slovakya'ya çok saygı duyduğum bir geceydi."

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UEFA NE SÖYLÜYOR? UEFA kurallarına göre, maç içindeki herhangi müstehcen hareket, saldırgan ve aşağılayıcı davranışlar kırmızı kartla cezalandırılmalı. UEFA disiplin kurulu, Bellingham hakkında karar vermeden önce hakem heyetinden gelecek raporu bekleyecek.