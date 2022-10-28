Bellingham, Real Madrid'in yaz transfer döneminde bir numaralı hedefi

Real Madrid, önümüzdeki yaz transfer döneminde Jude Bellingham'ı kesin olarak kadroya katmak istiyor.

Avrupa kulüpleri, 19 yaşındaki oyuncuyu gözüne kestirdi

Real Madrid de imza için yarışta

Dortmund'un göz bebeği, İspanyol devinin bir numaralı hedefi

NE OLDU? 2022/23 sezonunun ardından başlayacak olan yaz transfer döneminde Jude Bellingham için büyük bir transfer savaşı olacak gibi görünüyor, Real Madrid, İngiliz orta saha ile yakından ilgilenen kulüplerden biri ve GOAL'ün bilgisine göre, Bellingham, İspanyol devinin en büyük hedefi.

BÜYÜK RESİM: Bellingham, Bundesliga ve Şampiyonlar Ligi'ndeki performansı göz önüne alındığında Borrusia Dortmund'da oldukça mutlu ancak Real Madrid'e imza atmaya istekli. Ancelotti'nin ekibinin yanı sıra Premier Lig'in büyük altılısı da oyuncuyla ilgileniyor.

DAHA FAZLASI: La Liga'daki Avrupa Birliği dışı oyuncu kuralı göz önüne alındığında Real Madrid'in Bellingham'ı kadroya dahil etmesi zorlaşıyor ancak Ancelotti'nin ekibi bu transfer için gereken boşluğu açtı. Brezilyalı yıldızlar Vinicius Jr., Rodrygo ve Eder Militao kısa bir süre önce İspanyol vatandaşlığı aldılar, dolayısıyla üçü de AB bölgesi içinde sayılacaklar.

ÜÇ FOTOĞRAFTA HİKAYE:

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Getty Images

BELLINGHAM İÇİN SIRADA NE VAR? Dortmund'un Şampiyonlar Ligi mücadelesine yardım eden oyuncu, İngiltere ile Dünya Kupası'na gidecek. Bellingham, Katar'da göz çarpıcı performans sergileyerek gelecek yaz Bundesliga'dan ayrılma ihtimalini güçlendirmek istiyor.