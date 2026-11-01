Bellingham, Real Madrid'in üstünlüğünü pekiştirdi

Jude Bellingham, Kylian Mbappé'nin golle başlamasının ardından Kraliyet ekibinin ikinci golünü kaydederek Real Madrid'in Racing Santander karşısındaki üstünlüğünü pekiştirdi ve İngiliz oyuncu takımına iki gollük avantaj sağladı.

Bellingham'ın golü, Mbappé'nin orta sahada Arda Güler'e yaptığı pasla başlayan hızlı bir kontrataktan geldi. Güler, Racing savunmasının öne çıkmasından ve İngiliz oyuncunun arkadan yaptığı hamleden faydalanarak ara pas gönderdi.

Bellingham son hücum bölgesine doğru hareket etti ve ardından ceza sahası dışından topu ustalıkla kaleci Agirrezabala'nın üzerinden aşırtarak muhteşem bir gol kaydetti; Mantilla topu yakalayıp ağlardan uzaklaştırmayı başaramadı.