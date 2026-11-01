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Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

Bellingham, Real Madrid'in üstünlüğünü pekiştirdi

Racing Santander - Real Madrid
Racing Santander
Real Madrid
La Liga
J. Bellingham
İspanya
İngiltere

Erken gelen üstünlük...

Jude Bellingham, Kylian Mbappé'nin golle başlamasının ardından Kraliyet ekibinin ikinci golünü kaydederek Real Madrid'in Racing Santander karşısındaki üstünlüğünü pekiştirdi ve İngiliz oyuncu takımına iki gollük avantaj sağladı.

Bellingham'ın golü, Mbappé'nin orta sahada Arda Güler'e yaptığı pasla başlayan hızlı bir kontrataktan geldi. Güler, Racing savunmasının öne çıkmasından ve İngiliz oyuncunun arkadan yaptığı hamleden faydalanarak ara pas gönderdi.

Bellingham son hücum bölgesine doğru hareket etti ve ardından ceza sahası dışından topu ustalıkla kaleci Agirrezabala'nın üzerinden aşırtarak muhteşem bir gol kaydetti; Mantilla topu yakalayıp ağlardan uzaklaştırmayı başaramadı.

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