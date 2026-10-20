Bellingham parolası: Güler, El Clasico öncesi Mourinho'nun hesaplarını değiştiriyor

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler, Sevilla karşılaşmasında sahanın derinliklerinde yer alarak takımın oyun şeklini değiştirmesinin ardından teknik direktörü Jose Mourinho'yu orta saha mevkisinde kendisine daha büyük bir rol vermesi gerektiğine ikna etti. Türk oyuncu bu maçta sezonun en iyi performansını sergiledi ve top hâkimiyeti ile pas konusunda rekor kırdı.

İspanyol "As" gazetesine göre, Mourinho Sevilla karşılaşması öncesinde taktiksel bir değişiklik yapmaya hazırlanıyordu. Portekizli teknik adam şöyle demişti: "Ben burada takım için en iyi olduğunu düşündüğüm şeyi yapmak için bulunuyorum. Yapay zekâ tekniklerinin mümkün olan en iyi kadroyu belirleyeceği ve teknik direktörlerin rolünün yalnızca sahada çalışmakla sınırlı kalacağı bir günün geleceğini düşünüyorum, ancak bugüne kadar kararları hâlâ teknik direktörler veriyor."

Portekizli teknik adam bunu maç öncesinde açıkça ilan etmemiş olsa da, takım içinde güçlü bir tepkiye yol açan ve takımı sezonun en iyi maçını sergilemeye yönlendiren sınırlı bir değişiklik yaptı.

Güler'in daha ilk dakikalardan oyun kurma mevkisine çekilmesi bu değişikliklerin en belirginiydi ve takımın görünüşünü değiştirmeye katkı sağladı.

Mourinho sezonun ilk yarısında Türk oyuncuya bu belirli mevkide güvenmekte tereddüt etmiş olsa da, Sevilla karşılaşması onu bu tercihin isabetli olduğuna kesin biçimde ikna etti.

Güler'in bu mevkide daha fazla maça çıkması ve özellikle Real Madrid'in top hâkimiyeti yoluyla hücum etkinliğini artırmaya ihtiyaç duyduğu karşılaşmalarda orta sahada daha düzenli biçimde görev alması bekleniyor.

Bu, Türk oyuncunun sezonun bazı dönemlerinde sağ kanada ya da oyun kurucu mevkisine dönmeyeceği anlamına gelmiyor, ancak Mourinho'nun mümkün olan en iyi kadroya ulaşma amacıyla göreve geldiğinden bu yana uyguladığı kademeli süreç içinde Güler, orta sahada Aurelien Tchouameni'nin yanında oynamak için son derece gerçekçi bir seçenek hâline geldi.

Anahtar kelime kontrol

Güler'in orta sahada yer alması, Mourinho'ya maçın temposunu kontrol etme imkânı veriyor ki takım bunu şimdiye kadar başarmayı başaramamıştı.

Teknik direktör, Türk oyuncunun bu mevkide oynayarak sahaya dönük şekilde oyunun gidişatını okuyabileceğini, tempoyu kontrol edebileceğini, topun dolaşımını düzenleyebileceğini ve ön hattaki oyuncuların hızından yararlanan ara pasları bulabileceğini düşünüyor.

Ayrıca Sevilla karşılaşmasının bazı dönemlerinde Güler ile Jude Bellingham arasındaki mevki değişimi, rakibin savunma düzenine getirdiği zorluklar nedeniyle Mourinho'nun beğenisini kazandı.

Seçkin teknik direktörlerin her birinin aradığı o istenen denge, Türk oyuncunun orta sahada yer almasının yanı sıra Diomande'nin savunma görevlerini yerine getirmek üzere geri dönerken büyük çaba harcayabilme kabiliyeti sayesinde geldi.

Bu durum, Cucurella'nın bizzat kendisini de Sevilla karşılaşması boyunca birden fazla kez oyuncunun harcadığı çabaları açıkça övmeye itti.

Fede Valverde'nin kanatta yer alması da bu dengenin sağlanmasına katkıda bulundu; gelecekte onu daha ileri bir mevkide oynatma ihtimali de söz konusu, zira galibiyet elde etme zorunluluğu karşısında güçlük yaratmasına rağmen taktiksel denemeler sürüyor.

Bununla birlikte teknik ekip, Güler'i orta saha mevkisinde ayrıcalıklı kılan şeyin, kısa pas becerisi ve takım arkadaşlarıyla anlaşması sayesinde farklı oyun hatları arasında bağ kurabilme kabiliyeti olduğunu, ayrıca Diomande ve Kylian Mbappe'ye ara paslar gönderme ve hızlarından yararlanarak onları kaleye doğru salabilme yeteneği olduğunu düşünüyor.

Önünde hâlâ gelişmesi gereken çok şey var

Mourinho, Güler'i orta saha mevkisinde oynatma niyetini açığa vurmadan Sevilla karşılaşması öncesinde şöyle demişti: "Arda büyük bir yeteneğe sahip bir oyuncu ve neyse ki henüz tamamlanmış oyuncu aşamasına ulaşmadı. Ancak farklı mevkilerde oynamasına imkân tanıyan potansiyele sahip. Çok mutluyum."

Maçta takım, sezonun en yüksek top hâkimiyeti oranına ulaştı; bu oran %65 oldu. Ayrıca 666 pasla pas sayısında rekor kırarak, Malaga karşısında kaydettiği 599 paslık önceki rekoru geride bıraktı.

Teknik direktör şunu ekledi: "Orta saha mevkisi en zor olanı. Eğer oyuncu yalnızca hücumla yetiniyorsa, kanatta ya da oyun kurucu mevkisinde oynaması daha iyi olur. Üst düzey bir oyuncu olabilmesi için farklı bir kaliteye sahip olması ve oyunun gidişatını anlaması gerekir."

Güler'in bu mevkide oynamakta ustalaşması için performansının bazı yönlerini hâlâ geliştirmeye ihtiyacı olsa da, bu mevkide daha düzenli biçimde görev alma fırsatını elde etmeyi ve gereklerine alışmayı hak etti.

Mourinho'nun ilk fikri her zaman orta sahayı Tchouameni ve Valverde'ye dayanarak güvence altına almak yönünde olsa da, teknik direktörün ara dönemin ardından Villarreal ve Elche karşısında oynanan son iki maçta yaşananlara ilişkin analizi, onu takıma daha fazla kontrol ve denge kazandırma amacıyla farklı bir seçeneği denemeye yöneltti; bu seçenek de Güler'e dayanmaktan ibaretti.

Türk oyuncuyu Sevilla karşısında orta saha mevkisinde sahaya sürme kararı taktiksel bir risk oldu ve Mourinho'nun hatlarını yavaş yavaş çizdiği tabloda, Güler'in mevkisinde yaptığı değişikliğin ardından Valverde için hâlâ belirlenmesi gereken bir rol bulunuyor.

Teknik direktör, Uruguaylı oyuncu hakkında şöyle dedi: "Futbolda en çok mevkide oynayabilen oyunculardan biri ve neredeyse her mevkide son derece yüksek bir seviyede oynayabilir. Kaleci olarak oynamak zorunda kalsaydı, eldivenleri takar ve iki direğin arasında dururdu."

Mourinho'nun önünde şimdi Güler'i orta saha mevkisinde tutmak için üç seçenek var: Valverde'yi bek mevkisinde bırakmak, onu şimdiye kadar Güler'in oynadığı sağ kanada geri döndürmek ya da Valverde'yi orta sahada bırakıp Tchouameni'yi yedek kulübesine oturtarak Uruguaylı oyuncunun Türk yıldızın yanında oynamasını sağlamak.