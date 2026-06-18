Bellingham, kendinden emin bir ses tonuyla: İnsanlara kim olduğumu gösterdim

İngiltere milli takımının yıldızı Jude Bellingham, 2026 Dünya Kupası’ndaki ilk maçında “Üç Aslanlar”ın Hırvatistan’ı 4-2 mağlup ettiği heyecan verici galibiyete katkıda bulunmasının ardından yöneltilen eleştirilere yanıt verdi.

Real Madrid oyuncusu, Dallas'ta oynanan maçta milli takımının üçüncü golünü atarak, ilk yarıyı berabere tamamlayan İngilizlerin ikinci yarıda skoru lehine çevirmesine katkıda bulundu.

Şüphecilere pratik bir cevap

Bellingham'ın bu parlak performansı, özellikle Eylül ve Ekim aylarındaki kampları sakatlık nedeniyle kaçırmasının ardından, uluslararası kariyeri ve teknik direktör Thomas Tuchel'in kadrosundaki yeri hakkında aylarca süren tartışmaların ardından geldi.

Ayrıca oyuncu, son dönemde Tuchel’in felsefesiyle ne kadar uyumlu olduğu ve Alman teknik direktörün milli takımda oluşturmaya çalıştığı ortama uyum sağlama kabiliyeti konusundaki sorular nedeniyle sık sık eleştirilere maruz kalmıştı.

BBC'ye yaptığı açıklamada Bellingham, “Kişisel olarak, etrafımdaki bazı gürültüyü bir kenara bırakıp, ülkeme ve takım arkadaşlarıma takımın galibiyetlerine katkıda bulunma konusundaki kararlılığımı göstermek harikaydı” dedi.

Ve ekledi: “Takım olarak harika bir performans sergiledik. İlk yarıda gerekli hırsı gösterdik, ancak topla yeterince iyi değildik. İkinci yarıda ise gerekli tüm unsurları bir araya getirmeyi başardık ve daha iyi bir görüntü sergiledik.”

Değişmeyen bir onur

İngiliz orta saha oyuncusu, milli takımda oynamak her türlü eleştiri veya dışarıdan gelen görüşlerden daha önemli olduğunu vurgulayarak şöyle açıkladı: “Takımıma ve ülkeme yardımcı olmak benim için büyük bir onur. Dışarıda ne söylenirse söylensin, bu onurun benim için değeri asla değişmeyecek.”

Bellingham, geçen sezonun kendisi için kolay geçmediğini kabul etti, ancak şu anda fiziksel ve zihinsel olarak en iyi durumda olduğunu hissettiğini belirtti.

Oyuncu, “Benim için zor bir sezondu, ancak şu anda kendimi zinde, odaklanmış ve güçlü hissediyorum. İçimden gelen bir his, kendimi kanıtlamam için beni itiyor ve bu da maçlara maksimum konsantrasyon ve coşkuyla girmeme çok yardımcı oluyor” dedi.

Eleştirenlere bir mesaj

Kendisine yöneltilen eleştirilere rağmen Bellingham, kendisini eleştirenlere karşı herhangi bir kin beslemediğini vurguladı ve şunları ekledi: “Bunun bir futbolcunun hayatının bir parçası olduğunu biliyorum ve hakkımda kötü konuşanlara karşı herhangi bir olumsuz duygu beslemiyorum, çünkü bazen eleştiriyi hak ediyorum.”

Sözlerini şöyle tamamladı: “Ancak bugün insanlara kim olduğumu yeniden göstermek ve sahada neler yapabileceğimi hatırlatmak çok güzeldi.”