Dikkat çeken bir sürprizle Jude Bellingham, Harry Kane ile girdiği rekabetten galip çıktı; İngiliz taraftarlar onu 2025-2026 sezonunda İngiltere Milli Takımı'nın en iyi oyuncusu seçerek ödülü üst üste ikinci kez kazanmasını sağladı.

Real Madrid yıldızının seçilmesi, resmi "Three Lions" uygulaması üzerinden yapılan taraftar oylamasıyla gerçekleşti. Bellingham, ortaya koyduğu üstün sezona ve Ballon d'Or'un en güçlü adayları arasında yer almasına rağmen Bayern Münih forveti Harry Kane'i geride bıraktı.

Bellingham, ödülü üst üste ikinci kez kazanarak bu ödülü en çok kazanan ikinci oyuncu konumuna yükseldi; dört kez kazanarak listenin zirvesinde yer alan Wayne Rooney'nin ardından geliyor. Bu bilgiler İspanyol "Marca" gazetesi tarafından aktarıldı.

Bellingham ödülü kazandıktan sonra şunları söyledi: "İnanılmaz bir duygu, taraftarların takdirini bir kez daha kazanmak büyük bir onur. Ülkeniz için oynarken düşündüğünüz bir şey değil bu, ama kesinlikle geçirdiğimiz o özel yaza harika bir katkı oldu; ülkem için oynamak benim için bir onur."

Bellingham'ın Dünya Kupası'ndaki performansı, seçilmesinde belirleyici bir etken oldu; İngiltere'yi üçüncülüğe taşıdı, 8 maçta 7 gol atıp bir gol pası vererek Dünya Kupası'nın tek bir edisyonunda en çok gol atan İngiliz oyuncu oldu.

İngiltere Milli Takımı'nın teknik direktörü Thomas Tuchel, Real Madrid yıldızını övdü ve şunları söyledi: "Bence turnuvanın en iyi oyuncularından biriydi; sadece bizim için değil, tüm Dünya Kupası'nda. Tüm potansiyelini, yüksek rekabet ruhunu ve büyük yeterliliğini ortaya koydu. Baskı altında parlıyor, bu büyük anları ve aşamaları çok seviyor; onu en iyisini ortaya koymaya iten de bu."









Kane yeni bir ödül kazandı

En iyi oyuncu ödülünü kaybetmesine rağmen Harry Kane eli boş dönmedi; İngiltere Milli Takımı'nın sezonun gol kralı ödülünü üst üste yedinci kez kazandı.

Bayern Münih forveti, sezon boyunca 12 gol atarak milli takımdaki en iyi gol istatistiğini eşitledi; bu istatistiğe 2021-2022 sezonunda ulaşmıştı.

Kane şunları söyledi: "Bu başarılardan her zaman gurur duyuyorum; azmin bir kanıtı bunlar ve bunun kişiliğimin önemli bir parçası ve olmak istediğim şey olduğunu düşünüyorum. Elde ettikleriyle yetinen bir insan hiçbir zaman olmadım; mesele her zaman gelecek yıllar ve bir sonraki başarı."

Ve ekledi: "İngiltere gibi büyük bir milli takımla ve takımımızın kalitesi göz önünde bulundurulduğunda bu başarıyı üst üste yedi kez elde etmek, son derece gurur duyduğum bir şey. Bunu başarmamda bana yardımcı oldukları için takım arkadaşlarıma ve teknik ekibe teşekkür ediyorum."

İngiltere'de yılın oyuncusu ödülünü kazananların listesi

2003 – David Beckham

2004 – Frank Lampard

2005 – Frank Lampard

2006 – Owen Hargreaves

2007 – Steven Gerrard

2008 – Wayne Rooney

2009 – Wayne Rooney

2010 – Ashley Cole

2011 – Scott Parker

2012 – Steven Gerrard

2014 – Wayne Rooney

2015 – Wayne Rooney

2016 – Adam Lallana

2017 – Harry Kane

2018 – Harry Kane

2019 – Jordan Henderson

2020-21 – Kalvin Phillips

2021-22 – Bukayo Saka

2022-23 – Bukayo Saka

2023-24 – Cole Palmer

2024-25 – Jude Bellingham

2025-26 – Jude Bellingham