Bellingham hakkında ilginç Manchester United itirafı!

Premier Lig devi Manchester United'ı reddeden Bellingham'a övgü dolu ifadeler.

NE OLDU? Scholes, Real Madrid kariyerine müthiş bir başlangıç yapan eski Birmingham City orta saha oyuncusuna övgüler yağdırırken, kariyerinin başında Kırmızı Şeytanlar'a imza atmayarak doğru bir karar verdiğini iddia etti.

NE DEDİLER: Scholes, TNT Sports'a şöyle konuştu: "Bence Jude Bellingham, yaşına ve henüz başında olduğu kariyerinde şu ana kadar başardıklarına göre, şimdiye kadar gördüğümüz her orta saha oyuncusundan daha iyi bir profil ortaya koyuyor.

"Biz (Manchester United) onu transfer etmeye çok yaklaşmıştık ama o Borussia Dortmund'a gitmeye karar verdi, son birkaç yılda olup bitenlere bakılırsa bu doğru bir karar gibi görünüyor.

Haberin devamı aşağıda

"Bu onun için gerçekten cesur bir hareketti ama çok azimli bir çocuğa, çok kararlı bir çocuğa, çok fazla yeteneğe sahip profesyonel bir oyuncuya benziyor. İnanılmaz ama buna uyum sağlayacak bir mizaca sahip... Hiçbir şey onu şaşırtmıyor gibi görünüyor."

BÜYÜK RESİM: Bellingham o zamandan beri Madrid'e transfer oldu ve Carlo Ancelotti'nin takımında şu ana kadar 10 gol attı.

İngiliz yıldız attığı gollerle Cristiano Ronaldo'nun Madrid'deki ilk maçlarında kırılan rekoru da egale etmeyi başardı.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Getty Images

BELLINGHAM İÇİN SIRADA NE VAR? Yıldız oyuncu, Gareth Southgate'in İngiltere Milli Takım kadrosuna da katıldı ve milli arada Avustralya ve İtalya'ya karşı oynanan maçlarda üstün performansını sahaya yansıtayı umuyor.