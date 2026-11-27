Jude Bellingham, eski parıltısına ve Kraliyet ekibinin oyunundaki büyük etkisine yeniden kavuşarak Real Madrid'de olağanüstü performanslar sergiliyor. Bellingham, Madrid ekibinin tüm kupalarda yeniden güçlü bir şekilde iddialı hale gelmesinin başlıca nedenlerinden biri oldu. Bu da Barcelona ve diğer rakipler için kötü haber anlamına geliyor.

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İspanyol gazetesi Mundo Deportivo'nun haberine göre, Eindhoven'in Santiago Bernabeu'da Kraliyet ekibi karşısında öne geçmesinin ardından Mourinho, Real Madrid'in geri dönüşünü ateşlemek için İngiliz oyuncuyu oyuna sürmek zorunda kaldı.

Bellingham, havada art arda üç kez dokunduktan sonra topu kusursuz bir vuruşla ağlara göndererek harika bir gole imza attı. Bu gol, Şampiyonlar Ligi'nde en iyi gol ödülünün adayları arasına girdi.

Bellingham'ın etkisi gol atmakla sınırlı değil. Topla yaptığı atılımlar, fiziksel gücü, başı dik bir şekilde ceza sahasına ulaşabilme becerisi ve rakiplerle mücadelede sergilediği büyük özgüven, Real Madrid'in şu sıralardaki oyununda farkı yaratıyor.

Kylian Mbappe gol atmayı sürdürürken Vinicius Junior da üzerindeki durgunluktan yavaş yavaş sıyrılıyor. Bellingham, Arda Güler ve Federico Valverde'den oluşan asıl üçlü ise Real Madrid'i yeniden tüm kupaların favorileri arasına sokan bir vurucu güç oluşturuyor.

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Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde mümkün olan 15 puanın 15'ini toplayarak kusursuz bir performans sergiliyor. La Liga'da ise olağanüstü bir sezon geçiren ve rekor bir puan ortalamasıyla ilerleyen Barcelona üzerindeki baskısını sürdürüyor.

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Florentino Perez'in hiçbir kupa kazanamadan kapattığı iki sezon, yalnızca Mbappe'nin takımdaki ilk iki sezonuna değil, Bellingham'ın formundaki büyük düşüşe de denk geldi.

Ancak İngiliz yıldız, Real Madrid formasıyla geçirdiği ilk sezonda maçları Kraliyet ekibi lehine çözerken sergilediği liderlik kişiliğine şimdi yeniden kavuştu.

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Bellingham o sezon 23 gol atıp 13 asist yaptı ve Real Madrid'in La Liga ile Şampiyonlar Ligi'nde elde ettiği çifte şampiyonluğun kilit isimlerinden biri oldu.

Bu sezon ise daha fazla efor sarf etmesi ve daha düzenli savunma görevleri üstlenmesiyle birlikte yeniden kolayca gol bulmaya başladı. Sezonda henüz aralık ayına bile gelinmemişken 7 gol atan oyuncu, 8 gol kaydettiği geçen sezonun tamamındaki toplamını yakalamaya şimdiden yaklaştı.

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Bellingham'ın en iyi formuna dönmesi Barcelona taraftarları için kötü haber. Zira Katalan ekibi, beraberliğe gidiyor gibi görünen Camp Nou'daki maçta onun yarattığı tehlikeyi zaten yaşamıştı.

Bellingham, Gabriel Jesus'un pas hatasını değerlendirerek sırtı kaleye dönükken topu harika bir şekilde kontrol etti. Ardından dönüş hareketiyle dört Barcelona oyuncusundan sıyrıldı ve topu koşu yapan Camavinga'ya aktararak 2-1'lik galibiyet golünde pay sahibi oldu.

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İspanyol gazetesi, bu pozisyonun üzerinden bir ay geçmesine rağmen Hansi Flick'in İngiliz yıldızın bu hareketi yüzünden hâlâ kabuslar gördüğünü yazdı.