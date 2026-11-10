Hollandalı teknik direktör Maarten Bosz'un geleceğini çevreleyen belirsizliğin sürmesi, Al Ahli kulübü çevrelerinde endişeyi artırıyor; zira hocanın kaderi, kendisiyle sözleşmenin sona erdirilmesi ya da görevine devam etmesi için güven tazelenmesi konusunda henüz netlik kazanmış değil.

Bu durum, Roshn Suudi Profesyonel Ligi kapsamında bu ayın 20'sinde oynanması planlanan ve dört gözle beklenen Al Nassr maçından yaklaşık 10 gün önce yaşanıyor.

Suudi "Şarku'l Avsat" gazetesine göre, maçın yaklaşması Al Ahli yönetimini önemli bir teknik kararla karşı karşıya bırakıyor. Bu arada bekleyiş halinin sürmesinin takımın hazırlıklarına yansımalarına dair sorular da artıyor; özellikle teknik ekipte olası herhangi bir değişikliğin, yeni teknik direktöre oyuncuların kabiliyetlerini tanıması ve fikirlerini uygulaması için, takımın önümüzdeki dönemdeki en önemli karşılaşmalarından birine çıkmadan önce sınırlı bir süre tanıyacak olması nedeniyle.

Bu gelişmeler, konuya yakın kaynakların "Şarku'l Avsat"a, İtalyan teknik adamlar Thiago Motta ve Antonio Conte'nin Bosz'un halefi olarak aday listesine girdiğini ortaya koymasından iki gün sonra geliyor. Masadaki seçenekler arasında Motta öne çıkarken, Conte görevi kabul etmek için büyük miktarda ücret talep etti. Ayrıca Alman teknik direktör Uli Forner'in adı da olası teknik seçenekler arasında gündeme geldi.

Gelecek maçlar AHL Premier Lig 12:00 AFS

Bosz'un geleceğine ilişkin belirsizliğin sürmesi, Al Ahli yönetiminin eğilimine dair soru işaretleri doğuruyor; yönetimin hocayı tutarak ona rotayı düzeltmesi için ek bir şans vermeye mi meyilli olduğu, yoksa mevcut teknik direktörle ilişkinin sona erdirileceğini açıklamadan önce adaylardan biriyle görüşmeyi sonuçlandırmayı gerektiren bir teknik değişikliğe mi yöneldiği merak konusu.

Taraftar çevrelerinde hoşnutsuzluk yaratan ve Bosz'un teknik tercihleri ile mevcut unsurları, kulübün şampiyonluklar için rekabet etme hedeflerine uygun şekilde değerlendirme kapasitesi üzerine tartışmayı yeniden gündeme getiren son sonuçlar ışığında dosyanın hassasiyeti artıyor.

Al Ahli, Suudi Profesyonel Ligi'nde 11 maçta topladığı 21 puanla altıncı sırada yer alıyor; ayrıca AFC Elit Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta 8 puanla yine altıncı sırada bulunuyor. Bu veriler, teknik ekip ve kulüp yönetimi açısından önümüzdeki dönemin önemini ikiye katlıyor.

Yönetim Al Nassr maçından önce teknik direktörü değiştirmeye yönelirse, zamanın darlığı yeni teknik ekip için bir zorluk teşkil edecek; özellikle takımı teknik açıdan hazırlamak, uygun on biri belirlemek ve ligde doğrudan bir rakiple karşılaşmanın gerekliliklerini yönetmek bakımından.

Bosz'un devam etmesi seçeneği ise, hocaya ve oyunculara teknik değişikliğe dair spekülasyonlardan uzak bir şekilde önümüzdeki müsabakalara odaklanmaları için gerekli istikrarı sağlayacak net bir idari tutumu gerektiriyor.

Bosz, Al Ahli'nin başına geçen ağustos ayında, Haziran 2028'e kadar uzanan bir sözleşmeyle getirilmişti; ancak son sonuçlar, kulüp taraftarlarının yönetimin teknik ekip hakkında alacağı kararı beklediği bir dönemde, hocanın geleceğini yeniden tartışma gündemine taşıdı.

Önümüzdeki günler, Al Ahli'nin izleyeceği yolu, yani Bosz ile devam etmek mi yoksa yeni bir teknik direktörle anlaşmak mı seçeneği arasında belirleme açısından belirleyici görünüyor; özellikle kararın Al Nassr maçından sonraya ertelenmesi mevcut teknik durumun sürmesi anlamına gelecekken, maçtan önce alınması yedek teknik ekibi erken ve zorlu bir sınavla karşı karşıya bırakacak.

Yönetimin önündeki en belirgin zorluk ise, taraftarların olumlu sonuçlara dönülmesi ve hem yerel hem kıtasal düzeyde rekabet edilmesine yönelik beklentileri ışığında, dosyayı takıma önümüzdeki müsabakalara hazırlanma imkânı tanıyacak bir zamanlamada sonuçlandırmak olmaya devam ediyor.