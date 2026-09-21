Luka Modric ve Toni Kroos'un ayrılığının, Real Madrid'in yapısında belirgin bir boşluk bıraktığı görülüyor; özellikle de Vinicius Junior'ın hızını değerlendirmesine ve sahada uygun alanlara hareket etmesine yardımcı olma konusunda.

"Cadena Ser" radyosundaki "Bar Sekki ve Flakki" programının katılımcıları, Brezilyalı kanat oyuncusunun daha önce orta sahadaki bu ikiliden yararlandığına dikkat çekti; zira Modric ve Kroos, hem hareketlerini yönlendiriyor hem de savunmacılarla karşı karşıya gelmesine ve hatların arkasına sızmasına yardımcı olan toplarla onu besliyordu.

Eloy Lizena, Vinicius'un Modric ve Kroos'ta, hareketlerini okuyabilen ve ona uygun paslar verebilen oyuncular bulduğunu, bunun da geçtiğimiz yıllarda daha etkili bir görüntü sergilemesine yardımcı olduğunu açıkladı.

Lizena, Modric ve Kroos'un Real Madrid'in mevcut orta sahasının performansına ilişkin değerlendirmelerini dinlemek istediğini belirterek, iki oyuncunun şu anda sahanın dışında oturup takımın maçlarını izleseler neler söyleyebileceklerini merak ettiğini ekledi.

Programın analistleri, Vinicius'un etkisindeki düşüşün yalnızca oyuncunun kendisiyle ilgili olmadığını, aynı zamanda topu hızlı ve isabetli bir şekilde Brezilyalı kanat oyuncusunun iyi değerlendirdiği alanlara aktarabilecek yeteneğe sahip oyuncuların yokluğunda, takım içindeki oyun kurma biçiminden de etkilendiğini düşünüyor.

Bu durum, Real Madrid'in orta sahadaki akıcılık eksikliği nedeniyle eleştirilere maruz kaldığı bir dönemde gündeme geliyor; zira ön hatta hızlı oyunculara sahip olmak, bu oyuncular orta saha oyuncularından gerekli desteği ve pasları alamadığı sürece yeterli olmuyor.

Bu değerlendirmeye göre, Jose Mourinho'nun görevi yalnızca Vinicius'un en iyi versiyonunu geri kazanmakla sınırlı değil; daha önce Modric ve Kroos'un paslarına ve akıllı hareketlerine dayandığı dönemde olduğu gibi, ona fark yaratmasına yardımcı olan koşulları sağlayacak bir sistem bulmaya kadar uzanıyor.

Güler mevkisi dışında, Bernardo Silva ise yedek kulübesinde

Lizena, Arda Güler'in doğal mevkisinde oynamadığını, bunun da maçlara etki etme kapasitesini sınırladığını düşünüyor; Bernardo Silva ise deneyimine ve oyun kurmayı iyileştirme yeteneğine rağmen az süre alıyor. Ayrıca Espai'nin yeteneklerini gösterecek yeterli fırsatı bulamadığına da dikkat çekti.

Lizena, Mourinho'nun basın toplantılarında dile getirdiği gözlemlerin sözlü eleştirilerle sınırlı kalmak yerine teknik kararlarına yansımasını talep etti.

Real Madrid'in seviyesini geri kazanması için Vinicius'a 8 maç tanıdığını söyleyen Lizena, Bernardo Silva'ya, isterse ardışık 4 maçta forma vermek suretiyle olsun, neden benzer bir fırsatın tanınmadığını sordu.

Lizena ayrıca, Real Madrid'in yaz döneminde Rodri veya Dominik Szoboszlai ile anlaşma sağlayamadığını, ancak yedek kulübesinde, özellikle takımın hücumlarını kurmadaki akıcılık eksikliği göz önüne alındığında orta sahaya ek çözümler sunabilecek bir oyuncu olan Bernardo Silva'yı bulundurduğunu ekledi.

Lizena, Mourinho'nun derbideki kararını da eleştirdi; Real Madrid'in ilk değişikliğinin ardından Eduardo Camavinga'yı oyuna sokan Mourinho'nun bu kararının, oyuncunun yeniden sahaya dönüşünün Atletico Madrid karşısında ortaya çıkan sorunlara gereken çözümü sunmadığını değerlendirdi.