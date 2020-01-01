Belhanda takımda kalacağını açıkladı!

Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Younes Belhanda, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla takımdan ayrılmayacağını açıkladı.

'ın 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Younes Belhanda, takımdaki geleceğine ilişkin açıklama yaptı.

Ara transfer döneminde sık sık takımdan ayrılacağı gündeme gelen Belhanda, resmi Twitter hesabı üzerinden dahil olduğu bir diyalogla beraber duruma açıklık getirdi.

Moi aussi je parie que je vais rester ! 🙄😂

La 1re partie de saison a été difficile mais il y a Un 3e titre en 3 ans à aller chercher !! #ouskout🤫 #2021 — Younes Belhanda (@ynsbelhanda) January 16, 2020

Galatasaraylı bir taraftarın, Eurosport muhabiri Manu Lonjon'a "Belhanda'nın gideceğini söylerse onu sonsuza kadar rahat bırakırız" şeklinde attığı bir tweet'e Lonjon şu cevabı verdi: "Belhanda da söyledi, menajeri de. Ben de söyleyeyim: Belhanda bu kış takımdan ayrılmıyor. Her gün tekrar ediyorum. Onu 'ya, Nice'e, 'ye, 'a ya da Ittihad'a gönderebilirsiniz, Belhanda yine de kalacak. Herkesle bahse girerim ama sonunda bana ödeme yapmak zorunda kalacaksınız."

Bu diyalog üzerine Belhanda'nın yanıtı şu şekilde oldu: "Ben de bahse girerim ki takımda kalacağım! Sezonun ilk devresi zorluydu ancak alınacak 3. bir şampiyonluğum var. #2021"

Belhanda'nın sarı kırmızılı ekiple olan sözleşmesi Haziran 2021'de sona eriyor.