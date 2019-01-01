Belhanda için sürpriz transfer iddiası

Galatasaray'ın Faslı oyuncusu Younes Belhanda'nın yaz döneminde Al-Hilal'e transfer olacağı konuşuluyor.

'ın Faslı yıldızı Younes Belhanda'nın sezon sonunda Al-Hilal'e transfer olacağı iddia edildi.

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Fanatik'in haberine göre Al-Hilal, Faslı orta saha oyuncusunu kadrosuna katmaya hazırlanıyor. ekibi oyuncuyu devre arası transfer döneminde de kadrosuna katmak istemiş fakat Fatih Terim şampiyonluk yolunda önemli role sahip olduğu için bırakmak istememişti.

Haberde bu sezon takımdaki skor katkısıyla ön plana çıkan oyuncu için Suudi Arabistan kulübünün, 9 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ve 29 yaşındaki oyuncu ile 3 senelik sözleşme imzalayacağı kaydedildi.