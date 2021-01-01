Belhanda Galatasaray forması ile ilk kez hat-trick yaptı

Galatasaray'ın 10 numarası, Gençlerbirliği karşısında ilk yarıda 17 dakikada hat-trcik yaptı.

, karşısında ilk yarıyı 4-0 önde kapattı.

Maça çok hızlı başlayan sarı kırmzılılar, Mbaye Diagne'nin 27. saniyede attığı golle öne geçti. Senegalli oyuncu böylece 2020-21 sezonunun en erken golünü attı.

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Süper Lig tarihinde atılan en erken golü ise Denizlisporlu Darryl Roberts'ın imzası bulunuyor.

Daha fazla takım

Sarı kırmızılı takım adına Gençlerbirliği maçında ilk yarının bir başka yıldızı ise Younes Belhanda oldu. Belhanda maçın 30, 44 ve 45+2'nci dakikalarında fileleri havalandırdı ve Galatasaray forması ile ilk kez hat-trick yaptı.

30 yaşındaki Fazlı yılıdz kariyerinde daha önce forması ile 2013-14 sezonunda Metalurh Donetsk'i 9-1 yendikleri maçta hat-trcik yapmıştı. Bu maçta Beşiktaş kadrosunda yer alan Hollandalı oyuncu Jeremain Lens de iki gol atmıştı.