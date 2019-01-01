Belhanda, Fenerbahçe derbisinde sahada olacak mı?
13 Eylül’deki Kasımpaşa maçında rakibi Veysel Sarı'nın dizi suratına gelen ve çenesinde kırıklar meydana gelen Younes Belhanda bıçak altına yatmıştı.
Şampiyonlar Ligi’ndeki Club Brugge ve Süper Lig’deki Yeni Malatyaspor görev yapamayan Belhanda, 24 Eylül’de gerçekleşen antrenmanda takımdan ayrı olarak çalıştı.
Özel maske ile sahada olacak
Sarı Kırmızılılar Faslı futbolcuyu derbiye yetiştirme adına özel maske tasarlattı. Belhanda’nın kalan antrenmanlarda takımla birlikte çalışması ve Fenerbahçe derbisinin kadrosunda yer alması bekleniyor.
Belhanda’sız Galatasaray sıkıntı yaşıyor
Bugüne dek Belhanda’nın forma giydiği 57 lig maçında 40 galibiyet alan Galatasaray, 9 beraberlik ve 8 de yenilgi yaşadı.
Aslan, Belhanda’nın olmadığı 17 maçta ise 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenildi aldı.