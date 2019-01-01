Belhanda, Fenerbahçe derbisinde sahada olacak mı?

Kasımpaşa maçının son dakikalarında çenesi kırılan Belhanda, derbide forma giyecek mi? Detaylar haberimizde

13 Eylül’deki maçında rakibi Veysel Sarı'nın dizi suratına gelen ve çenesinde kırıklar meydana gelen Younes Belhanda bıçak altına yatmıştı.

Şampiyonlar Ligi’ndeki ve Süper Lig’deki görev yapamayan Belhanda, 24 Eylül’de gerçekleşen antrenmanda takımdan ayrı olarak çalıştı.

Özel maske ile sahada olacak

Sarı Kırmızılılar Faslı futbolcuyu derbiye yetiştirme adına özel maske tasarlattı. Belhanda’nın kalan antrenmanlarda takımla birlikte çalışması ve derbisinin kadrosunda yer alması bekleniyor.

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Belhanda’sız sıkıntı yaşıyor

Bugüne dek Belhanda’nın forma giydiği 57 lig maçında 40 galibiyet alan Galatasaray, 9 beraberlik ve 8 de yenilgi yaşadı.

Aslan, Belhanda’nın olmadığı 17 maçta ise 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenildi aldı.